FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmenin, Çamlıyayla ilçesinde olduğu tespit edildi.
FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü eski öğretmen, cezaevine gönderildi.
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