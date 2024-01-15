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        FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandı

        Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:21
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        FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandı
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        Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretmenin, Çamlıyayla ilçesinde olduğu tespit edildi.

        FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü eski öğretmen, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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