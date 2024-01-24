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        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi

        Mersin'de polis ekipleri, günübirlik kiralanan ikametlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:05
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        Mersin'de günübirlik kiralanan evler denetlendi
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        Mersin'de polis ekipleri, günübirlik kiralanan ikametlerde denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan 45 evi denetledi.

        Ekipler, 9 tesiste de inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri

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