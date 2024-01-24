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        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'de 580 litre sahte şarap ve 31 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:51
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        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de 580 litre sahte şarap ve 31 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki bulundurulduğu belirlenen Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, gümrük kaçağı 31 şişe içki ile 580 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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