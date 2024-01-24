Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı

        MERSİN'de bir tantuni dükkanında soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran çalışanı Sadık Fırat'ın (30) Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoran çalışanı, soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de bir tantuni dükkanında soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran çalışanı Sadık Fırat'ın (30) Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

        Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir tantuni işletmesinde müşterinin soluk borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden arkadaşları, müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada restoran çalışanı Sadık Fırat, Heimlich manevrası yaparak müşterinin hayatını kurtardı. O anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Sadık Fırat, "Akşam saatlerinde yemeğe geldiler. Yaşlı adam tantunisini dilimli istedi. Servisi yaptıktan sonra yanındakilerin telaşlandığını gördüm. Hemen ocağın başından yanına gittim. Nefes alamıyordu. İşe girerken öğrendiğim Heimlich manevrası yöntemi ile soluk borusuna kaçan yemeği çıkartmasını sağladım. Su içirdik, iyi oldu. Sonra yeniden teşekkür etmeye geldiler" dedi. Fırat, restoran çalışanlarının mutlaka Heimlich manevrası yöntemini öğrenmesi gerektiğini de söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek
        Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından
        Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından