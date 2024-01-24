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        Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Mersin'de lokantada çalışan garsonun, boğazına yiyecek takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:20
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        Mersin'de garson, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Mersin'de lokantada çalışan garsonun, boğazına yiyecek takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki işletmede yakınlarıyla yemek yiyen kişi, nefes alamamaya başladı.

        İşletmenin garsonu Sadık Fırat (30), boğazına yiyecek kaçtığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

        Fırat, müdahalesiyle müşterisinin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

        Olay, iş yerinin güvelik kamerasınca görüntülendi.

        Sadık Fırat, AA muhabirine, müşterisine yardımcı olabildiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

        İlk yardım eğitiminin önemini anlatan Fırat, "Alanya'da çalışırken ilk yardım eğitimi aldım. Bir gün uygulayacağım aklıma gelmezdi. Lokantaya gelen amcamıza nasipmiş. Garsonların bu konuda eğitim görmesini isterim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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