Mersin'de 'kaçak içki' operasyonunda 3 gözaltı
MERSİN'de kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.
MERSİN'de kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Tarsus ilçesinde 3 kişinin kaçak içki ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri operasyonla yakaladı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 31 şişe içki ile 580 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
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