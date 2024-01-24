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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı, 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:55
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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı, 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları ikamet adreslerinde muhafaza ettikleri ve müşterilerini bulup sattıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerdeki aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tek kırma tüfek, 3 adet 9,19 mermi, 25 adet 7,65 mermi ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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