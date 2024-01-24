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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek

        Opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak değerlendirilen "Tosca" operası, Mersin'de ilk kez seyirciyle buluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:31
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasının prömiyerini sahneleyecek
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        Opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak değerlendirilen "Tosca" operası, Mersin'de ilk kez seyirciyle buluşturulacak.

        Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, opera tarihinin en önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği eserin prömiyeri, 27 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        Rejisörlüğü Kenan Korbek'e ait olan eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Tarı Deniz, koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlenecek.

        MDOB orkestrası, solist sanatçıları ve korolarının da sahne alacağı operada, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü "Scarpia", gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam "Cavaradossi" ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı "Tosca" arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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