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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:35
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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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