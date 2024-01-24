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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, adresinde 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:40
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, adresinde 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 12 kilogram skunk, 21 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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