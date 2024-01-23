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        Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından

        Süper Lig'in 22'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:05
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        Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 22'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Yine son dakikalarda yediğimiz bir gol. Maçlar 85 dakika olsaydı herhalde farklı bir konuşuyorduk. Yapacak bir şey yok. Futbol bu yüzden güzel. Sıkıntılı bir süreçteyiz ama inşallah takım halinde bu süreci atlatacağız. Penaltıdan golü yedik. Penaltı konusunda yorum yapmıyorum genç hakemlerimize saygı duyuyorum. Türkiye´nin genç hakemlere ihtiyacı var ama maçlarda biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Alt sıralardayız kırmızı bölgeye yakınız ama buradan çıkacağız. Devre arası gelecek takviyelerle birlikte düşüşten çıkacağız. Taraftarlar memnun olmayabilir, istifamı isteyen olabilir ama bütün sorumluluk bana ait. O yüzden sezon sonuna kadar buradayım. Bu gemiyi kıyıya yanaştırıp görevimi tamamlayacağım" dedi.

        "UZUN SÜREDİR GELMEYEN BİR GALİBİYET VAR"

        Volkan Demirel son dakikalarda yenilen gollerle ilgili soruyu ise, "Uzun süredir gelmeyen bir galibiyet var. Takım da öne geçicince gol yememe refleksi gösteriyor. Genç takım olmamız, Türkiye ligini bilmeyen oyuncularla oynamamız da bir faktör" diye yanıtladı.

        FATİH TEKKE: SON DAKİKADAKİ POZİSYONLA 3 PUANI KAÇIRDIK

        Son dakikadaki pozisyonla 3 puanı kaçırdıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "90 dakika boyunca topa sahip olan, galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı. Hızlı ataklardan ve duran toplardan gol bulmaya çalışan bir Hatayspor vardı. Bize yakışmayan bir gol yedik. Oyun tamamıyla bizim 3´üncü bölgedeki varyasyonlarımıza kaldı. Alanyaspor olarak biz hala 3´üncü bölgeye geçmiş değiliz. Rakibimizden aldığımız değerli bir puan. Topa sahip olan ve her şeyiyle üstün olan bir Alanyaspor. Kaosa dönüşmeyen oyun anlayışı, giren ve çıkanıyla istek ve arzusu olan bir grup. Onlarla gurur duyuyorum ama önümüzdeki zorlu bir periyot var. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Saha futbol oynamaya elverişli bir zemin değil. Her iki takıma da geçmiş olsun diyorum. Son dakikadaki pozisyonla 3 puanı kaçırdık" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları

        -Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-23 21:01:55

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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