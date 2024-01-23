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        Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Mersin'de itfaiye ekiplerince, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:24
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        Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
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        Mersin'de itfaiye ekiplerince, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangın ihbarı üzerine hastaneye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye ulaşan ekipler, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti.

        Tatbikat sırasında hastanenin 4. katında mahsur kalan bir hastanın tahliyesi sağlandı.

        Sağlık personellerinin de katıldığı tatbikat, yangının kontrol altına alınmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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