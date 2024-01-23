Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Mersin'de itfaiye ekiplerince, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangın ihbarı üzerine hastaneye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye ulaşan ekipler, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti.

Tatbikat sırasında hastanenin 4. katında mahsur kalan bir hastanın tahliyesi sağlandı.

Sağlık personellerinin de katıldığı tatbikat, yangının kontrol altına alınmasıyla sona erdi.

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