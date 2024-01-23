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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Hodzic (Dk 90+1 Aburjania), Görkem Sağlam (Dk 90+1 Rayane), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Dk 79 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Lezama (Dk.68 Janvier), Oğuz Aydın, Majileikwa (Dk. 68 Augusto), Coelho, Yusuf Özdemir (Dk. 75 Furkan Bayır), Hadergjonaj

        Goller: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk 67 Oğuz Aydın, Leroy Fer (Alanyaspor) Dk. 68 Fernandes, Dk. 69 Dadashov Dk. 86 Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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