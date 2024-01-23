Stat:Mersin

Hakemler:Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Hodzic (Dk 90+1 Aburjania), Görkem Sağlam (Dk 90+1 Rayane), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Dk 79 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Lezama (Dk.68 Janvier), Oğuz Aydın, Majileikwa (Dk. 68 Augusto), Coelho, Yusuf Özdemir (Dk. 75 Furkan Bayır), Hadergjonaj

Goller: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk 67 Oğuz Aydın, Leroy Fer (Alanyaspor) Dk. 68 Fernandes, Dk. 69 Dadashov Dk. 86 Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)

MERSİN

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