Hatayspor - Alanyaspor: 1-1

STAT: Mersin

HAKEMLER: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı, Kilama, Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Görkem Sağlam (Dk. 90+2 Aabid), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Dele-Bashiru, Hodzic (Dk. 90+1 Aburjania), Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 76 Furkan Bayır), Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 79 Fatih Aksoy), Sisto (Dk. 68 Augusto), Cordova (Dk. 68 Janvier)

GOLLER: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (P) (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Fernandes, Dadashov, Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor) - Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor)

Süper Lig'in 22´nci haftasında Hatayspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5´inci dakikada kullanılan kornerden seken topla ceza sahası dışında buluşan Hataysporlu Rivas´ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25´inci dakikada Dadashov´un pasında ceza alanı ön çizgisine kadar ilerleyen Fernandes´in şutunda top yandan az farkla auta gitti.

39´uncu dakikada Alanyaspor´un geliştirdiği atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan Richard´ın şutunda Erce Kardeşler üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54´üncü dakikada Fernandes´in arka direğe ortasında iyi yükselen Dadashov´un kafasında meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.

87´inci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Görkem´in ceza sahası içinde Lima´ya müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.

89´uncu dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Oğuz Aydın takımı adına beraberliği sağladı: 1-1.

90+6´ncı dakikada Oğuz´un kaptığı topta penaltı noktasında pası alan Fer´in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2024-01-23 19:27:39

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