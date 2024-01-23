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        Hatayspor - Alanyaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:30
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        Hatayspor - Alanyaspor: 1-1
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        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı, Kilama, Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Görkem Sağlam (Dk. 90+2 Aabid), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Dele-Bashiru, Hodzic (Dk. 90+1 Aburjania), Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 76 Furkan Bayır), Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 79 Fatih Aksoy), Sisto (Dk. 68 Augusto), Cordova (Dk. 68 Janvier)

        GOLLER: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (P) (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Fernandes, Dadashov, Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor) - Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 22´nci haftasında Hatayspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        5´inci dakikada kullanılan kornerden seken topla ceza sahası dışında buluşan Hataysporlu Rivas´ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        25´inci dakikada Dadashov´un pasında ceza alanı ön çizgisine kadar ilerleyen Fernandes´in şutunda top yandan az farkla auta gitti.

        39´uncu dakikada Alanyaspor´un geliştirdiği atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan Richard´ın şutunda Erce Kardeşler üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

        İlk yarı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        54´üncü dakikada Fernandes´in arka direğe ortasında iyi yükselen Dadashov´un kafasında meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.

        87´inci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Görkem´in ceza sahası içinde Lima´ya müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.

        89´uncu dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Oğuz Aydın takımı adına beraberliği sağladı: 1-1.

        90+6´ncı dakikada Oğuz´un kaptığı topta penaltı noktasında pası alan Fer´in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-23 19:27:39

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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