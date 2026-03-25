        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

        Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.

        Zanlıların üst aramalarında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

