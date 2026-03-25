        Mersin'de "5 Gün 5 Oyun Seçkisi" başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5 Gün 5 Oyun Seçkisi" programı başladı.

        Giriş: 25.03.2026 - 09:32
        Mersin'de "5 Gün 5 Oyun Seçkisi" başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5 Gün 5 Oyun Seçkisi" programı başladı.

        Belediyenin Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programın ilk sahnelenen oyunu "Bahar Noktası" oldu.

        Genel sanat yönetmenliğini Ozan Erdönmez'in üstlendiği oyun, William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserinden uyarlandı.

        Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırlanan program kapsamında farklı oyunlar ücretsiz sahnelenecek.

        Etkinlik takvimine göre, 25 Mart'ta Bilgesu Erenus'un yazdığı ve Alpay Aksum'un yönettiği "Misafir", 26 Mart'ta Güngör Dilmen'in kaleme aldığı ve Mustafa Kurt'un yönettiği "Ben Anadolu" ve 27 Mart'ta Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

        Program, 28 Mart'ta Ahmet Önel'in yazdığı ve Ozan Erdönmez'in yönettiği "Eyvah Nadir" ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle

        Benzer Haberler

        Mersin'de hastane çalışanları, Afrika'da açılacak su kuyuları için bağış ya...
        Mersin'de hastane çalışanları, Afrika'da açılacak su kuyuları için bağış ya...
        Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneledi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneledi
        Darp olayıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer: "Görevimin başındayım"
        Darp olayıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer: "Görevimin başındayım"
        Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
        Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
        Eski futbolcu Hakan Turgut hayatını kaybetti
        Eski futbolcu Hakan Turgut hayatını kaybetti