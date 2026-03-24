Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneledi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 22:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneledi

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        İskoçya'nın sisli vadilerinde filizlenen umutsuz bir aşkın öyküsünü anlatan eser, Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Romantik dönemin etkileyici operaları arasındaki eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü ise Alexander Nikolic yaptı.

        Donizetti'nin müziklerinin seslendirildiği eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, sahne ışıklandırma tasarımını ise Dursun Tarı Deniz üstlendi.

        MDOB Orkestrası ve koro sanatçılarının sahne aldığı operada, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu, Hasan Berk, Gülçin Altaş, Alp Akça ve Kerem Yaman solist sanatçı olarak yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"

        Benzer Haberler

        Darp olayıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer: "Görevimin başındayım"
        Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
        Eski futbolcu Hakan Turgut hayatını kaybetti
        Mersin'de kalp krizinden ölen eski futbolcu Hakan Turgut'un cenazesi defned...
        Akdeniz'de tehlike saçan metruk yapılar yıkılıyor
        Mersin'de 1 haftada 904 araç trafikten men edildi