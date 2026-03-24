Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor" operasını sanatseverlerle buluşturdu.



İskoçya'nın sisli vadilerinde filizlenen umutsuz bir aşkın öyküsünü anlatan eser, Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi.



Romantik dönemin etkileyici operaları arasındaki eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü ise Alexander Nikolic yaptı.



Donizetti'nin müziklerinin seslendirildiği eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, sahne ışıklandırma tasarımını ise Dursun Tarı Deniz üstlendi.



MDOB Orkestrası ve koro sanatçılarının sahne aldığı operada, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu, Hasan Berk, Gülçin Altaş, Alp Akça ve Kerem Yaman solist sanatçı olarak yer aldı.

