Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski bulunan tek katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.



Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından uzun yıllardır kullanılmadığı için harabeye dönen ve çökme riski olduğu belirlenen binanın yıkımı için çalışma yürütüldü.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevresinde önlem alınan tek katlı yapıyı iş makineleriyle yıktı.



Yıkım sonrası tonlarca moloz ve atık kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.​​​​​​​​​​​​​​



