Mersin'de 1 haftada 904 araç trafikten men edildi
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 111 bin 277 araçtan 904'ü trafikten men edildi.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 111 bin 277 araçtan 904'ü trafikten men edildi.
Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 16-22 Mart'ta yapılan denetimlerde 111 bin 277 araç kontrol edildi.
Araçlardan eksiklik tespit edilen 904'ü trafikten men edildi.
Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 738 hükümlü yakalandı.
Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1644 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.