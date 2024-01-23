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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu! Emekli Sandığı zam farkı ödemeleri ne zaman? - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu

        Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:42
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        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre,

        A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

        B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

        1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

        2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

        3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

        aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar TL'yi bulacak.

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        Öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenecek.

        510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992.9 milyon TL olacak.

        Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 30 bin 434.84 TL ile 16 bin 739.16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacak.

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