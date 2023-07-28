Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 10 ton çöp çıkarken Mezitli'deki evden çıkan çöpler 5 saatte temizlendi - En Son Haberler

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 10 ton çöp çıkarken Mezitli'deki evden çıkan çöpler 5 saatte temizlendi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarılırken Mezitli ilçesinde ise bir çöp evi 5 saatlik çalışma sonucunda temizlenebildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Yeni Mahalle 5315 Sokak sakinleri, bir binanın zemin katındaki metruk evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Belediyeye başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

        Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 10 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.

        Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

        REKLAM
        FOTO İHA
        FOTO İHA

        5 SAATLIK ÇALIŞMA SONUNDA TEMİZLENEBİLDİ

        Öte yandan İHA'nın haberine göre Mersin Mezitli Belediyesi, Çamlıca Mahallesinde bir çöp evi 5 saatlik çalışma sonucunda temizledi.

        Çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi ekipleri, Çamlıca Mahallesinde müstakil evde çöp depolandığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası yaşlı çiftin yaşadığı müstakil iki katlı evin odalarının ve bahçesinin tamamen çöplerden toplanmış atıklarla dolu olduğu görüldü. Polis ekiplerinin yanı sıra Mezitli Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahalle muhtarı ve evin sahibi ile yaptıkları görüşmeler sonrası harekete geçilerek çöp ev temizlendi. Yatalak olduğu tespit edilen yaşlı kadın da tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

        Temizleme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.

        #Mersin
        #çöp ev
        #Mezitli
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'