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Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, yaşadıkları yıldırım aşkı resmileştirmek için zaman kaybetmeyen ve temmuz başında aile arasında nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, düğün için de fazla beklemeyecek.