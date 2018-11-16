Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam

Başrolünü Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Her Şey Seninle Güzel' filminin galası, önceki akşam yapıldı. İdil Fırat, "Birlikte ilk galamız. Filmi izledim, çok keyifli ve güzeldi. Daha bizden ve sıcacık bir komedi. Çok beğendim. Çok iyi canlandırmışsın kocam. Film çekilirken tanışmıyorduk, ben hazıra kondum" sözleriyle eşi Mert Fırat'a övgüler yağdırdı