Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam

16.11.2018 - 10:24 | Güncelleme:

Başrolünü Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Her Şey Seninle Güzel' filminin galası, önceki akşam yapıldı. İdil Fırat, "Birlikte ilk galamız. Filmi izledim, çok keyifli ve güzeldi. Daha bizden ve sıcacık bir komedi. Çok beğendim. Çok iyi canlandırmışsın kocam. Film çekilirken tanışmıyorduk, ben hazıra kondum" sözleriyle eşi Mert Fırat'a övgüler yağdırdı

  • 1 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, eşi İdil Fırat ile kameralara konuşan Mert Fırat, "Heyecanlıyız, birlikte ilk filmimiz. İzmir’in her tarafını gezdik. Bol bol Göztepe'nin tesislerine gittik. Daha önce magazin gazetecisi olmuştum, hatta birlikte uygulamaya çıkmıştık sizlerle. Bu rolle ilgili daha çok sahada çalışma yaptım. Hikayede fedakarlığı biraz kız tarafı yapıyor, spor yazarına uyum gösteriyor" dedi.

  • 2 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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    İdil Fırat ise "Birlikte ilk galamız. Filmi izledim, çok keyifli ve güzeldi. Daha bizden ve sıcacık bir komedi. Çok beğendim. Çok iyi canlandırmışsın kocam. Film çekilirken tanışmıyorduk, ben hazıra kondum" sözleriyle eşini övdü.

  • 3 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 4 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 5 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 6 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 7 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 8 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 9 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 10 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 11 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 12 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 13 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 14 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 15 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 16 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 17 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 18 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 19 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 20 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 21 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 22 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 23 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 24 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 25 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 26 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 27 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 28 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 29 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 30 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 31 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 32 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 33 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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  • 34 Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat: Çok iyi canlandırmışsın kocam - Magazin haberleri
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