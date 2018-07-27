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İdil Fırat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sosyetik güzel, bir takipçisini fotoğrafına attığı yoruma sinirlendi. Fırat, "Hamile değilse yüzüme tükürün" yazan takipçisine, "Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım, sevgiler" yanıtını vererek hamilelik iddialarına yanıt verdi.