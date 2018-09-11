Mert Fırat o yorumu beğendi olay oldu!

Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'la düğün gününden paylaştığı kareye takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Fırat, bir takipçisinin yaptığı, 'Mert zorla evlendirildiysen göz kırp anlarız' yorumunu beğenince sosyal medyada da çok konuşuldu