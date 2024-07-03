Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin!
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son saniyede inanılmaz bir top çıkaran Mert Günok ise tarihi zaferin mimarlarından oldu
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Merih Demiral'ın 1 ve 59'da attığı gollerle 2-0'ı bulurken Avusturya 66. dakikada Gregoritsch ile farkı bire indirdi.
Rakip son bölümde baskısını artırırken Milliler, direnmeye devam etti.
NEFES KESTİ
Herkesin nefesini tuttuğu 90+4'te ise Mert Günok sahneye çıktı. Michael Gregoritsch'in kafa vuruşunu tecrübeli kaleci çizgi üstünde kurtarırken bu pozisyonla birlikte de mücadele noktalandı.
O esnada TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri yaşananların özeti oldu.
İşte o kurtarış:
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)