Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin! - Futbol Haberleri

Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin! - Futbol Haberleri

Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin! A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son saniyede inanılmaz bir top çıkaran Mert Günok ise tarihi zaferin mimarlarından oldu

Habertürk Giriş: 03.07.2024 - 00:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:45 facebook

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