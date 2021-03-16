Mert Hakan Yandaş: Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosMert Hakan Yandaş: Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz - Magazin haberleri
ABONE OL

Mert Hakan Yandaş: Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan futbolcu Mert Hakan Yandaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hakan Yandaş, "Pazar günü aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz ama biz Fenerbahçe'yiz. Pes etmek yok. Biten bir şey yok. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı

Mert Hakan Yandaş: Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz - Magazin haberleri
"Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaları gezen Hakan Yandaş, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan futbolcu, "Pazar günü aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz ama biz Fenerbahçe'yiz. Pes etmek yok. Biten bir şey yok. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Alışveriş turu sonrası bir restorana geçen Hakan Yandaş, yemeğinin ardından oradan ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korcan Kol: Saçlarımın değeri düşmüş olabilir - Magazin haberleri
FİSKOS'Saçlarımın değeri düşmüş olabilir'
Sera Tokdemir: Güneşli havaları çok özledim - Magazin haberleri
FİSKOS"Güneşli havaları çok özledim"
Melis Sütşurup'tan 'Mustafa Sandal' paylaşımı - Magazin haberleri
FİSKOS"Hayatımın en iyi arkadaşı"
Ziynet Sali, "Yaşam Çiçeği" ile geri dönüyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Yaşam Çiçeği" ile geri dönüyor
Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum - Magazin haberleri
FİSKOS"İstediğim her şeye sahip oldum"
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan 'miras' açıklaması - Magazin haberleri
FİSKOS'Miras' açıklaması
Berfu Yenenler: Doğumun beklediğimizden yakın olması şoku! - Magazin haberleri
FİSKOS"Doğumun beklediğimizden de yakın olması şoku!"
Hazal Kaya: Dizi oyuncularını hep küçümsediler - Magazin haberleri
FİSKOS"İlahi adalet!"
Cem Özer: Bugün evliliğimizin 10. yılı - Magazin haberleri
FİSKOS"Bugün evliliğimizin 10. yılı"
Bekir Aksoy: Oğluma tavla öğretiyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Oğluma tavla öğretiyorum"