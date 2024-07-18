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        Haberler Magazin Mert Ramazan Demir: Ne halim varsa gördüm

        Mert Ramazan Demir: Ne halim varsa gördüm

        Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı; "Ne halim varsa gördüm"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:59
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        Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

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        26 yaşındaki oyuncu, sevenlerinin beğenisine sunduğu o paylaşımlara; "Ne halim varsa gördüm" şeklindeki dikkat çeken notu düştü.

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        Geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmış ve ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.

        Fotoğraflar:Instagram

        #Mert Ramazan Demir
        #Afra Saraçoğlu
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