Mert Ramazan Demir: Ne halim varsa gördüm
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı; "Ne halim varsa gördüm"
Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
26 yaşındaki oyuncu, sevenlerinin beğenisine sunduğu o paylaşımlara; "Ne halim varsa gördüm" şeklindeki dikkat çeken notu düştü.
Geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmış ve ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.
Fotoğraflar:Instagram