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        Haberler Televizyon Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor 2024 yarışmacısı Merve Aydın nereli, kaç kez katıldı?

        Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor 2024 yarışmacısı Merve Aydın nereli?

        Survivor 2024 yeni formatıyla birlikte bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 1 Ocak Pazartesi akşamı itibarıyla başlayan Survivor 2024 All Star yarışmacılarından biri de atlet Merve Aydın olacak. Kırmızı takımda yarışacak Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. İşte, "2024 Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:09
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        Survivor 2024 All Star programı SMS'siz yeni formatı ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Daha önce 3 kez yarışan Milli atlet Merve Aydın bir kez daha programa katılıyor. Kırmızı takımda mücadele edecek olan Survivor Merve'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...

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        SURVIVOR MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

        Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Babası Ufuk Aydın, Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır. 2014 Survivor yarışmasını 3. olarak tamamlayan Aydın, 2015 Survivor All Star'da finale kalarak 2. oldu. 2022'de tekrar katılan Milli atlet aşil tendonunun kopması sonucunda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

        1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenen sporcunun Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu vardır. Aydın'ın 1,80 boyunda olduğu biliniyor.

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        MERVE AYDIN'IN SPOR HAYATI

        Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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