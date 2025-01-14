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        Haberler Magazin Merve Dizdar'a şövalye ünvanı verilecek

        Merve Dizdar'a şövalye ünvanı verilecek

        2023'te Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar'a Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanı verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:40
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        Şövalye ünvanı verilecek
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        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstünde' filmindeki performansıyla, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Merve Dizdar'a Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanı verilecek.

        Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.

        Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti.

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        #Merve Dizdar
        #Fransa
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