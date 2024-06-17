Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayına çıktı
Ünlü oyuncu merve dizdar geçen hafta evlendiği iş insanı Cihan Ayger ile Uzak Doğu balayınına çıktı
Giriş: 17.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:24
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Merve Dizdar, geçtiğimiz hafta 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.
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Ünlü oyuncu, eşiyle Cihan Ayger'le Uzak Doğu balayınına çıktı.
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O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Dizdar, toplu taşımada yaptığı bir paylaşıma; "Turist olma keyfi mi ha Ciocum" notunu düştü.