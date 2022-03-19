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Meslek liseleri 'üretimde' yarışıyor

Türk ekonomisine geçen yıl 1 milyar 162 milyon lira katkı sağlayan, bu senenin ilk iki ayındaki döner sermaye geliri 197 milyon 957 bin lira olan meslek liselerinin yıl sonu hedefi 1,5 milyar liralık gelir elde etmek

Meslek liseleri 'üretimde' yarışıyor
AA

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağlayan meslek liselerinin, bu senenin ilk iki ayındaki döner sermaye geliri 197 milyon 957 bin lira oldu. Meslek liselerinin bu yılki hedefi 1,5 milyar liralık gelir elde etmek olarak belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretimin kapasitesi her geçen sene artıyor.

Mesleki eğitim açısından 2021 başarılı geçerken, 50 Ar-Ge merkezi de hizmet vermeye başladı. "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" de tamamlandı.

Mesleki eğitimle öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdamlarına önemli katkı sağlanırken, öğrenimleri sırasında öğrencilere mevzuat çerçevesinde döner sermayeden de asgari ücret kadar pay verilmiş oluyor.

HEDEFLER AŞILIYOR

Mesleki eğitimde, 2020'de üretimden elde edilen gelir 503 milyon iken, geçen yıl 1 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşma hedefi aşıldı.

2020'ye göre gelirlerini yüzde 131 artıran mesleki eğitim kurumları, 1 milyar 162 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mesleki eğitimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı hedefi ise 1,5 milyar liralık gelire ulaşmak.

İSTANBUL, TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Üretimden geçen yıl en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

İstanbul 121 milyon lira gelirle Türkiye birincisi olurken, İstanbul'u 88 milyon lira gelirle Ankara, 50 milyon lira gelirle İzmir takip etti.

Okullar bazında geçen sene yapılan üretim sıralamasında 16 milyon 619 bin liralık gelirle Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye birincisi, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 15 milyon 382 bin liralık üretimle Türkiye ikincisi, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 14 milyon 797 bin liralık üretimle Türkiye üçüncüsü oldu.

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 200 ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik eğitimde 2022'nin ocak ve şubat döner sermaye geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Yılın ilk ayında, üretimden en fazla gelir elde eden ilk üç il İstanbul, Ankara ve Gaziantep oldu.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptığı üretimden 2022 ocak ayında İstanbul 16,7 milyon lira, Ankara 15 milyon lira ve Gaziantep 13,3 milyon liralık gelir elde etti.

Yılın ilk iki ayında okullar bazında Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 4 milyon 642 bin liralık üretimle birinci, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 795 bin liralık üretimle ikinci ve Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3 milyon liralık üretimle üçüncü sırada yer aldı.

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