Mesut Özil cami temizledi
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi
Mesut Özil...
Dünyanın sayılı futbol kulüplerinde forma giydi. Birçok başarıya imza attı.
Schalke, Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir...
Almanya milli takımıyla dünya kupasını havaya kaldırdı....
Geçtiğimiz yıl, 35 yaşındayken futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, artık boş zamanlarını yardım işlerine daha çok ayırmaya başladı.
Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi.
Mesut Özil, namaz kıldıktan sonra önce halıları süpürdü ve toz aldı.
Üsküdar'da Sahil Yolu'nda Şemsi Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Şemsi Ahmed Paşa Cami, 1580 yılında Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
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