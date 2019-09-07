Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde, Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR