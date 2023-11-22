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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR| Son dakika hava durumu uyarısı: Lodos sağanak yağmur getiriyor! 22 Kasım Meteoroloji haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Lodos sağanak yağmur getiriyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; lodosun etkisiyle birlikte, Antalya, Ege'nin kıyı kesimleri ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çanakkale ile Trakya bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Muğla ve çevresinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskına karşı uyarı yapıldı. Lodosun hızının saatte 70 km olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 07:22 Güncelleme: 22.11.2023 - 07:27
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        Lodos sağanak yağmur getiriyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 19°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Parçalı bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 12°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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