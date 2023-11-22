Meteoroloji açıkladı! Lodos sağanak yağmur getiriyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; lodosun etkisiyle birlikte, Antalya, Ege'nin kıyı kesimleri ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çanakkale ile Trakya bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Muğla ve çevresinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskına karşı uyarı yapıldı. Lodosun hızının saatte 70 km olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 19° Ankara Parçalı bulutlu 14° İzmir Yağmurlu 19° Antalya Yağmurlu 16° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Parçalı bulutlu 21° Diyarbakır Kısmen Güneşli 11° Gaziantep Parçalı bulutlu 12° Ağrı Güneşli 4° Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.