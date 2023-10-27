YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu: Bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 27 Ekim

YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu: Bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 27 Ekim

Meteoroloji'den lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de lodos etkili olurken, Trakya ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 27° Ankara Kısmen Güneşli 25° İzmir Parçalı bulutlu 27° Antalya Güneşli 27° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Parçalı bulutlu 27° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Parçalı bulutlu 26° Gaziantep Kısmen Güneşli 25° Ağrı Kısmen Güneşli 17°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.