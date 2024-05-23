Metin Akdülger, 'Sandık Kokusu'na veda etti
SHOW TV'nin büyük bir beğeniyle takip edilen 'Sandık Kokusu'nda 'Atilla'yı canlandıran Metin Akdülger, diziden ayrıldı
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı, SHOW TV'nin ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu'nda hüzünlü ayrılık. 'Atilla'yı canlandıran Metin Akdülger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını açıkladı.
"ATİLLA HAYATIMIN EN BÜYÜLÜ PARÇALARINDAN BİRİ"
36 yaşındaki oyuncu, "Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. 'Atilla da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikâyeler anlatıldıkça hayat bulur. Hikâye anlatıcıları da hikâyelerinde bulurlar kendi hayatlarını... Bana hayat veren A'tilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikâyemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" dedi.
Dizide 'Karsu' adlı karakteri canlandıran başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, bu paylaşımın altına; "Karavanda bir köşem boş kaldı… İyi ki sen Metin!" yorumunu yaptı.