İşte Metin Hara cephesinden yapılan o açıklama:

Müvekkilim Metin Hara hakkında 16 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim, seçkin okullardan Üsküdar Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksek Okulunu başarı ile tamamlamıştır. Eğitim hayatının akabinde kendi paylaştığı konularda bir çok eğitim almıştır.

Bu alanda yaklaşık 10 yıl eğitimini ve çalışmalarını tamamlayan müvekkilim profesyonel anlamda yanında danışanlarına bilgi ve tecrübesi ile yardımcı olmaya başlamıştır. Pek çok projede yer alan müvekkilim Dünyanın çeşitli yerlerinde seminer ve konferanslar vermiş olup ödüller ve sertifikalar almıştır. Dünyada ve Türkiye'de, farkındalık oluşturan insanların yer aldığı TEDX'de konuşmacı olarak katılmıştır. Sayısız kurumsal firma ve sağlık kuruluşuna hizmet vermiştir.

"MÜVEKKİLİM ASILSIZ HABERLERLE KARALANMAKTADIR"

Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kısa sürede tanınan müvekkilim, 2010 yılında kendisini yetiştiren hocalarının teklifiyle Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde doktora öğrencilerine dersler vermiştir. Bunun dışında sağlık alanında birçok üniversite ile işbirliği yapmıştır. Yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren, tekniklerini binlerce insanla paylaşan müvekkilim adına; hakkında asılsız ihbarda bulunan şahıs/şahıslar hakkında ayrıca hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Tekniklerini ve tecrübelerini basın-yayın kuruluşları aracılığı ile milyonlara duyuran müvekkilim şimdi aynı basın-yayın kuruluşlarında çıkan asılsız haberler ile karalanmaktadır.

Müvekkilimin iş yerinin Sağlık Bakanlığı tarafından "mesleki yetersizliği" nedeni ile mühürlendiği iddiası kesinlikle doğru değildir. 2017 yılında iş yerinin teknik sorunları nedeni ile ruhsat alınamaması üzerine müvekkilim söz konusu iş yerinden taşınmıştır. Bahsi geçen idari para cezası müvekkilin ayrıldığı iş yerine ilişkindir. Günümüz itibariyle mühür durumu söz konusu değildir. İdari para cezasının müvekkilimin kişisel faaliyetleri ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Haberlerin basında yer alması üzerine iş yerine gelen basın mensuplara mühürlemenin olmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle konunun dürüstlük ve basın etiğine aykırı bir şekilde gündeme getirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz.

Müvekkilim Metin Hara’nın kendi alanında her yerde Fizyoterapist olarak kendini tanıtmış, bu konuda birçok üniversitede, kongrelerinde, hastanelerde alanında konuşma yapmıştır. Haberlerde iddia edildiği gibi müvekkilin “Şarlatan” olarak nitelendirilmesi yaşamını insanlığa yardımcı olmaya adamış ve bu uğurda bir çok eğitim ve ödüller almış, seminerler vermiş, 4 kitap yazmış müvekkilime hakaret ve haksızlıktır.

Alanında başarılı ve gayretli olan müvekkilimi karalayıcı bu asılsız bilgilere itibar edilerek haberleştirilmesi muhatap kitle üzerinde müvekkilim hakkında haksız ve gerçeğe aykırı olumsuz bir izlenim oluşturacaktır. Bu nedenle siz değerli basın mensuplarının görünen gerçeğe aykırı olan asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ediyoruz.

Metin Hara vekili avukat Serdar Öktem...

"MÜHÜR İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Metin Hara'nın avukatı geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamayı yapmıştı:

Müvekkil Metin Hara’nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz.

Zira konu toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötü niyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir.

Evvela belirtilmesi gereken husus, müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist unvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır.

2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu hususlar kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla.