Metin Şentürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İBO SHOW'un bu akşamki konuklarından biri olan Metin Şentürk araştırılıyor. İşte Metin Şentürk hakkında merak edilenler...

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Kosova'dan göçüp İstanbul Fatih'e yerleşmiş, 7 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğudur. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır.

Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir.

Metin Şentürk, Mayıs 2006 yılında Fulya Kalkavan ile evlendi. 2012 Şubat ayında eşi boşanma davası açtı. Ancak Nisan 2012 de eşi ile barışarak boşanmaktan vaz geçtiler. 16 Ekim 2014 tarihinde tek celsede boşandılar.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden, bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi akşamı ilk bölümü ile TRT1 ekranında yayınlanmaya başlayan ve sunuculuğunu Uraz Kaygılaroğlu'nun yapacağı 'Sıra Sende Türkiye' müzik yarışmasının jürisinde ise Türk müziğinin sevilen isimleri Işın Karaca, Mustafa Keser ve Metin Şentürk yer aldı.