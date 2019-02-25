Ankara’da bulunan metro istasyonunda, yürüyen merdivenleri kendine mesken edinip merdivenlerde yürüyen kadınların etek altı görüntülerini cep telefonuyla çeken sanığa verilen 2 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.



Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Ankara 17. Asliye ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkında, etek altı görüntüleri çekilen iki kadın şikayetçi oldu.

Kadınlar, yürüyen merdivenden çıkarken arkalarında bulunan şahsın cep telefonuyla kendilerini çektiğini fark edince şikayetçi oldular.



Hakim karşısına çıkan S.B. nen cep telefonuna el konuldu. Cep telefonunda birden fazla kadının etek altı görüntüleri de tespit edilen S.B “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan yargılandı.



YARGITAY KARARI ONADI

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.B. 2 yıl hapse mahkum oldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi de kararı onadı. Onama kararında şöyle denildi: “Metro İstasyonunda yürüyen ve buradaki merdivenleri kullanarak dışarı çıkış yapmakta olan mağdurlara yaklaşıp, kamera fonksiyonunu açık halde bıraktığı cep telefonunun çekim yönünü, mağdurların etek altına odaklayarak, onların bilgisi ve rızası dışında görüntülerini video olarak kaydetmesi biçiminde sübut bulan eyleminin TCK'nın 134/1. madde ve fıkrasında tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna, aynı suçun mağdurlara karşı tek bir fiille işlenmesi nedeniyle zincirleme suç koşullarının gerçekleştiği gözetilerek sanık hakkında TCK'nın 43/2. maddesi yollamasıyla aynı kanunun 43/1. maddesinin uygulanmasına, suçta kullanıldığı anlaşılan ve sanıktan ele geçirilen 1 adet cep telefonunun sim kartıyla birlikte TCK'nın 54/1. madde ve fıkrası gereğince müsaderesine ilişkin yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir”



Bu kararın ardından, cep telefonlarıyla gizli kayıt yapanlar 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.