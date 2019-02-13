Beklenen oldu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, istifasını Federasyon'a sundu. 2016 yılında 3. kez geldiği başkanlık koltuğundan yine ayrılan Namoğlu döneminde hakemlerin kararları hep tartışma konusu oldu. Ligde oynanan karşılaşmaların birçoğuna hakemlerin yaptıkları hatalar damga vururken bazıları taraflı tarafsız herkese "Yok artık" dedirtti. Ancak istifaya götüren sürecin asıl başlangıcı Galatasaray - Konyaspor maçıyla başladı.
KONYA'NIN PENALTISI GALATASARAY'I AYAĞA KALDIRDI!
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı, sezonun en çok konuşulan maçlarının arasında yer alıyor. Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 87. dakikada Konya penaltı kazandı. O dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen Serdar Aziz'le Skubic'in mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Skubic skoru eşitlerken mücadele de 1-1 sonuçlandı. Pozisyonun kahramanı Serdar Aziz itiraz sırasında hakeme topu fırlattığı için bir de kırmızı kart görürken maç sonu Galatasaray cephesi adeta isyan etti. Hakem hocaları ve yorumcular, penaltının yanlış olduğu yönünde görüş bildirirken maçta VAR'ın başında bulunan Halis Özkahya da büyük eleştirilere maruz kaldı.
ALİ DÜRÜST'TEN ÖNCE İSTİFA, SONRA GERİ ADIM
Konyaspor maçındaki hatalı penaltının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Artık kelimeler tükenmiştir" ifadesini kullanırken "Bütün camiamıza 'Dikkat edin, sahte dostlardan korunun' diyorum" dedi. Bu sözler TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'e yönelik bir mesaj olarak algılandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Dürüst'e yoğun tepki gösterirken istifaya davet edildi. Kısa süre sonra da Ali Dürüst, TFF'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Dürüst, 2 gün sonra kararından geri adım attığını ve TFF'deki görevine devam edeceğini açıkladı.
MHK'NİN HAKEMLERE VERDİĞİ CEZA FİTİLİ ATEŞLEDİ
Tüm bunlar yaşanırken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın VAR kayıtları ortaya çıktı. Diyalogda, VAR hakemi Özkahya, Göçek’e ne gördüğünü soruyor. Göçek de Galatsaray’ın stoperi Serdar Aziz’in Skubic’in ayağının altına temas ettiğini söylüyor. Özkahya da pozisyona bakıp "Devam edebilirsin" diyor. Bu ifade gündemi sarsarken bazı yorumcular gerçek hatalının Özkahya olduğunu savundu.
Bu sırada Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir hamle geldi. Kurul, "VAR sisteminin sağlıklı gelişmesini sağlamayı" gerekçe göstererek Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlendirileceğini yani kızağa çekildiğini açıkladı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da kararın arkasında olduğunu belirtip "Hata yapan kim olursa olsun cezasını alacaktır" açıklamasını yaptı. Ancak Galatasaray'a aleyhine yapılan hakem hatasının ardından verilen bu cezaya diğer kulüpler sessiz kalmadı.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN SERT AÇIKLAMA: TEK BİR KULÜBÜN GÖVDE GÖSTERİSİ...
Kulüpler Birliği Vakfı, yaptığı açıklamayla MHK'nin kararına tepki gösterdi. 17 takımın da imzasının bulunduğu bildiride "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig'deki 17 takımın görüş birliğiyle hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını beklediğimizi ve geri adım atılmadığı takdirde de Süper Lig kulüpleri olarak olağanüstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adım atacağımızı belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.
Bu açıklama gündemde deprem etkisi yaratırken Galatasaray'dan cevap gecikmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Bizi arasalardı biz de imza atardık. O bildirideki birçok şeye biz de katılıyoruz. Ali Dürüst'ün eylemleriyle ilgili hiçbir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da" dedi.
İki taraf arasında ipler iyice gerilirken sonraki süreçte bazı kulüpler bildiriyi imzalamadıklarını ya da bildirinin içeriğinden haberlerinin olmadığını bildirdiler.
HAKEMLER GERİ DÖNDÜLER
Gündemi oldukça meşgul eden MHK, Galatasaray ve Kulüpler Birliği üçgenindeki gerilimde Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya yaklaşık bir aylık aranın ardından maç almaya başladılar ama hakem hataları aralıksız olarak devam etti.
VAR GELDİ AMA NAFİLE! ERZURUMSPOR'DAN İSYAN
Bu sezon ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hakem hatalarına çare olacağı düşünülüyordu. Ancak devam eden süreçte VAR'a rağmen pek çok bariz hata yaşandı. Birçok kulübün yanlış kararlardan ötürü canı yandı. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'un düşme hattını yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor maçında attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı. Kamuoyu, kararın yanlış olduğun konusunda birleşirken Doğu ekibi "VAR sisteminin Türk futboluna adalet getireceğine inandık" ifadelerini yer aldığı sert bir açıklama yayımladı. Erzurumspor taraftarı da şehirde bir yürüyüş düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.
ALPER ULUSOY'UN KARARLARI, FENERBAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRDI
Bildiri gölgesinde gerilen ortam normale dönse de hakem hataları artarak devam etti. Ve Süper Lig'in 21. haftasında yaşananlar, Namoğlu MHK'sinin sonunu getirdi. Kayserispor - Fenerbahçe maçında hakem Alper Ulusoy'un yönetimi Sarı-Lacivertli camianın büyük tepkisini çekti.
ÜMİT ÖZTÜRK GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDA İNFİAL YARATTI
Aynı hafta oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında ise son yılların en tartışmalı hakem yönetimi sahadaydı. Ümit Öztürk, kararlarıyla Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çekti. Nagatomo'nun Kayserispor maçında kırmızı kart gören Soldado gibi "Fu.k off" dediği iddia edilse de kart çıkmadı. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Diagne'nin bir pozisyonda müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görmemesi de Trabzonspor cephesinden tepki çekti. En tartışmalı pozisyonda ise Ümit Öztürk, Marcao'nun ceza alanı içinde Ekuban'ın ayağına müdahalesine ve bunu VAR'da tekrar izlemesine rağmen penaltı vermedi.
Bu kararlar sonrası tartışmalar yeniden alevlenirken Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere MHK'ye büyük eleştiriler geldi. Medipol Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından jet hızıyla "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve birçok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur" açıklamasını yaptı.
Namoğlu, uzun süredir dirense de sonunda istifa kararı aldı. VAR sisteminin gelmesine rağmen tartışmaların sürdüğü Süper Lig'de bu sezon yaşanan hakem hatalarını Habertürk Spor olarak sizin için derledik:
Galatasaray - Akhisarspor: 1-1 (4-5 p) | Süper Kupa finali (Hakem: Cüneyt Çakır)
44. dakikada Akhisar'dan Dany, Rodrigues'i gole giderken düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısına rağmen Vrsajevic’in, Rodrigues’i yakalama şansı olduğunu düşünerek sarı kart verdi.
Kasımpaşa - Başakşehir: 2-1 | Süper Lig 2. hafta (Hakem: Halis Özkahya)
Mücadelenin 24. dakikasında Trezeguet, Başakşehir ceza alanı içinde İrfan Can Kahveci'nin darbesi ile yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirmesi ve VAR'a bile başvurmaması Paşa cephesinden tepki topladı.
Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2 | Süper Lig 3. hafta (Hakem: Mete Kalkavan)
Ankaragücü'nün 90. dakikada beraberliği bulduğu serbest vuruş öncesi verilen faulde Kucka'nın Moulin'e müdahalesi tartışma yarattı. Bazı yorumlarda faulün Trabzonspor'a verilmesi gerektiği belirtildi.
Beşiktaş - Antalyaspor: 2-3 | Süper Lig 3. hafta (Hakem: Halis Özkahya)
Antalyaspor'un Doukara ile öne geçtiği golde hakem Adriano'dan seken topla buluşan Senegalli forvetin, takım arkadaşı pas atmadan önce ofsaytta olduğu görüldü. Yorumcular, Adriano topa bilerek müdahale ettiği için Doukara'nın ofsayt olmadığını belirtse de özellikle Siyah-Beyazlı taraftarlar, aksi yönde itirazlarda bulundular.
Galatasaray - Alanyaspor: 6-0 | Süper Lig 3. hafta (Hakem: Halil Umut Meler)
Galatasaray'ın attığı ilk golde faul tartışması yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın kaydettiği 6. golde ise yorumcular ofsayt olduğu şeklinde görüş bildirdiler.
Kasımpaşa - Ankaragücü: 2-1 | Süper Lig 4. hafta (Hakem: Arda Kardeşler)
Kasımpaşa'nın 17. dakikada Eduok'la bulduğu gol, faul gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler tarafından iptal edildi. Kasımpaşalı futbolcular itiraz etti ancak hakem VAR'a bile başvuramadan oyunu devam ettirdi.
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 2-1 | Süper Lig 5. hafta (Hakem: Halil Umut Meler)
Beşiktaşlı Gary Medel'in 74. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart konusunda yorumcular ikiye bölündü. Siyah-Beyazlılar, pozisyonda faul bile olmadığını öne sürdü.
Akhisarspor - Galatasaray: 3-0 | Süper Lig 6. hafta (Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu)
İki takımın da maçta kazandığı penaltılarda farklı görüşler ortaya atıldı. Kimi yorumcular gerek Akhisar'ın gerekse de Galatasaray'ın kazandığı penaltılarda faul için yeterli müdahalenin olmadığını savundu.
Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 | Süper Lig 6. hafta (Hakem: Fırat Aydınus)
Dev derbide hakem Fırat Aydınus'un vermediği sarı kartlar iki tarafın da tepkisini çekti. 86. dakikadaki Ayew-Atiba mücadelesinde Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi ama hakem devam dedi. Sonrasında ortaya çıkan görüntülerde topun Atiba'nın eline değmediği görülse de bu görüntülerin kamuoyuyla geç paylaşılması da ayrı bir eleştiri konusu oldu.
Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 2-2 | Süper Lig 8. hafta (Hakem: Ümit Öztürk)
Ev sahibinden Volkan Fındıklı'ya çıkan sarı kartın kırmızı olması gerektiği yönünde görüşler ortaya atıldı. Konyaspor'un 49. dakikada kazandığı penaltı tartışla yaratsa da Yatabare topu dışarı attı. Babel'in son dakikalarda Hadziahmetovic'e yaptığı sert müdahalede ise sarı kart verilmesi hafif bulundu.
Fenerbahçe - Başakşehir: 0-0 | Süper Lig 8. hafta (Hakem: Ali Palabıyık)
Başakşehir'in 83. dakikada Elia ile bulduğu golde yan hakem Visca'ya ofsayt bayrağını kaldırdı. Konuk ekibin itirazı üzerine Ali Palabıyık VAR merkezi ile irtibat kurdu ancak VAR sisteminin arızalandığı bildirildi. Palabıyık golü iptal ederken VAR sistemi 85. dakikada yeniden çalıştı.
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1 | Süper Lig 10. hafta (Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu)
90+3'te Burak Yılmaz'ın yerde kalması sonrası Trabzonspor cephesi penaltı bekledi. Yorumcular ikiye bölündü.
Fenerbahçe - Ankaragücü: 1-3 | Süper Lig 10. hafta (Hakem: Hüseyin Göçek)
Konuk ekipten Yalçın Ayhan'ın, maçın ilk yarısında Skrtel'i çekip düşürmesine devam kararı verildi. Fenerbahçeliler yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu.
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2-0 | Süper Lig 10. hafta (Hakem: Halis Özkahya)
Hakem Halis Özkahya'nın Linnes ve Ömer Bayram'a sarı kart vermemesi ev sahibinden tepki gördü. Sonrasında ise Mariano'ya hatalı bir karar verip oyuncunun derbide cezalı duruma düşmesine neden oldu. 87. dakikada ev sahibinde Ahmet Ildız'ın da ikinci sarısının atlanması da tepki topladı.
Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2 | Süper Lig 11. hafta (Hakem: Fırat Aydınus)
Galatasaray 2-0 öndeyken 2-2'ye gelen ve bitiş düdüğünün ardından kavga çıkan maçta Sarı-Kırmızılılar, hakem Fırat Aydınus'a yönetiminden dolayı büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları da Aydınus'a öfkesini maç sonu gösterirken tecrübeli çalıştırıcı 10 maçlık men cezası aldı. Çıkan büyük kavgada da iki takımın futbolcularına ceza yağdı.
Galatasaray - Atiker Konyaspor: 1-1 | Süper Lig 13. hafta (Hakem: Hüseyin Göçek)
87. dakikada Serdar Aziz'in Skubic'e yaptığı müdahalede hakem Hüseyin Göçek penaltı çaldı. Yorumcuların büyük kısmı, kararın penaltı ile alakası olmadığı konusunda birleşti. Göçek'in, VAR hakemi Halis Özkahya ile olan diyaloğu da basına yansırken Özkahya'nın da "Devam" demesi gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray iki hakemin düdük asmasını isterken MHK dinlendirme kararı aldı. Sonrasında ise Kulüpler Birliği'nin çok konuşulan bildirisi geldi.
Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-2 | Süper Lig 14. hafta (Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu)
Kasımpaşa'nın Diagne ile kullandığı penaltıyı kaleci Harun kurtarırken dönen topu Eduok ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı. Ancak iki takımın oyuncuları da ceza alanına girdiği için penaltının tekrar edilmesi gerekiyordu. Yorumcuların tamamı bu görüşte birleşirken kural hatası yapıldığı ifade edildi.
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 2-2 | Süper Lig 15. hafta (Hakem: Ali Palabıyık)
Mücadelede Çaykur Rizespor'un 71. dakikada Samudio ile bulduğu gol, Umar'ın Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Yorumcuların bir kısmı faulün söz konusu olmadığını belirtip iptal kararına karşı çıktı. Top kaleye girmeden düdük çaldığı için VAR da devreye giremedi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Linnes'in ceza sahasında düşürülmesine ise Galatasaray penaltı itirazında bulundu.
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: 3-2 | Süper Lig 16. hafta (Hakem: Bülent Yıldırım)
Hakem Bülent Yıldırım'ın kararları tartışma yarattı. Jahovic'in attığı ilk golde Veysel Sarı'ya faul olduğu yönünde itiraz edildi. Kasımpaşa cephesi ikinci yarıda bir pozisyonda da penaltı bekledi. Sosyal medyada Konyasporlu futbolcuyla girdiği ikili mücadelede yerde kalan Eduok'un pozisyonunun penaltı olduğu tartışmaları yaşandı.
Galatasaray - DG Sivasspor: 4-2 | Süper Lig 17. hafta (Hakem: Halil Umut Meler)
Galatasaray'ın ikinci golünü attığı korner öncesinde topun auta çıktığına yönelik tartışmalar yaşandı. İlk yarıda Douglas-Fernando mücadelesinde ise kimi yorumcular Sivas'a penaltı verilmesi gerektiğini öne sürdü.
Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-0 | Süper Lig 17. hafta (Hakem: Ümit Öztürk)
Maçın 11. dakikasında Cissokho'nun Mehmet Ekici'nin baldırına bastığı pozisyonda Fenerbahçeliler'in kırmızı kart itirazlarında bulundu. Ancak hakem Ümit Öztürk kart vermeden "devam" dedi.
Bursaspor - Fenerbahçe: 1-1 | Süper Lig 18. hafta (Hakem: Cüneyt Çakır)
Fenerbahçe'nin son dakikalarda Aytaç Kara'dan yediği gol öncesinde Valbuena'ya yapılan müdahalenin faul olup olmadığı konusunda büyük tartışma yaşandı. Ayrıca Aytaç'ın kafasıyla gol vuruşunu yaptığı sırada Bursalı Ertuğrul'un kaleci Volkan'ın önünü kapatması, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi.
Trabzonspor - Başakşehir: 2-4 | Süper Lig 18. hafta (Hakem: Halil Umut Meler)
Mücadelede Bordo-Mavililer'den Ekuban'ın penaltısını vermemesi çok konuşuldu. Trabzonspor cephesi, Arda Turan'ın atılması gerektiğini, Ekuban'ın kendi kalesine attığı golden önceki ve Başakşehir'in 2. golünden önce yapılan faulün es geçildiğini savundu.
Göztepe - Galatasaray: 0-1 | Süper Lig 19. hafta (Hakem: Bülent Yıldırım)
Gassama-Feghouli pozisyonunda Göztepeli oyuncu sarı kart görürken kimi yorumcular kırmızı çıkması gerektiğini söyledi. Cezayirli yıldızın görüntüler tekrar izlendiğinde rakibine olan müdahalesi ise kafalarda soru işareti oluşturdu.
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: 3-2 | Süper Lig 19. hafta (Hakem: Ali Palabıyık)
Mehmet Ekici'nin frikik golünden önce hakem Ali Palabıyık'ın verdiği faulün kimi çevreler hatalı olduğunu savundu. Ekici'nin ayrıca bir de penaltısının verilmediği öne sürüldü.
Galatasaray - Hatayspor: 2-0 | Ziraat Türkiye Kupası (Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu)
35. dakikada Galatasaraylı Luyindama, topu ayağından açınca araya Korkishko girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Korkishko, Sarı-Kırmızılı oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi. Hataysporlular yoğun bir şekilde itiraz etti. VAR'a rağmen "devam" diyen Öğretmenoğlu, Luyindama'ya kırmızı kart verseydi, Trabzonspor maçını kaçıracaktı.
BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-1 | Süper Lig 20. hafta (Hakem: Özgür Yankaya)
Ev sahibinin 41. dakika attığı gol VAR tarafından iptal edildi. Faul olup olmadığı tartışmaları bir yana bu arada geçen süre yaklaşık 4 dakikaydı. Fakat Yankaya'nın sadece 2 dakika uzatması Erzurum'un tepkisini çeken başka bir ayrıntıydı.
Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0 | Süper Lig 21. hafta (Hakem: Alper Ulusoy)
Alper Ulusoy'un ilk yarıda Mensah'ın üst üste sert hamlelerine ve Şamil'in Mehmet Ekici'ye yaptığı faule kart göz yumması ilk hatalarındandı. Soldado'nun kart standardı hala belirlenmeyen "Fu.k off" kelimesinden dolayı atılması da bir başka tartışma konusuydu. İkinci yarıda Varela'nın Moses'ın yüzüne omzuyla gaddarca vurması kırmızı kartı gerektirirken faul düdüğü bile çalınmadı. Kayseri'nin attığı ilk gol VAR'dan iptal edilirken benzer pozisyonda ikinci atılan golün verilmesi de Fenerbahçe cephesi tarafından eleştirildi.
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1 | Süper Lig 21. hafta (Hakem: Ümit Öztürk)
Süper Lig'in şu ana kadar en çok tartışma yaratan mücadelesi oldu. Onyekuru'nun pozisyonu kimisine göre penaltı, kimisine göre ise değildi. Nagatomo'nun "Fu.k off" diye bağırmasına kart çıkmazken Diagne'ye ikinci sarıdan kırmızı da atlandı. Marcao'nun Trabzonsporlu Ekuban'ın ayağına basmasına Ümit Öztürk VAR'dan tekrar izlemesine rağmen devam dedi. Yusuf Namoğlu MHK'si de bu maçın ardından istifa etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.