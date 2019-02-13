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Galatasaray - Trabzonspor: 3-1 | Süper Lig 21. hafta (Hakem: Ümit Öztürk)

Süper Lig'in şu ana kadar en çok tartışma yaratan mücadelesi oldu. Onyekuru'nun pozisyonu kimisine göre penaltı, kimisine göre ise değildi. Nagatomo'nun "Fu.k off" diye bağırmasına kart çıkmazken Diagne'ye ikinci sarıdan kırmızı da atlandı. Marcao'nun Trabzonsporlu Ekuban'ın ayağına basmasına Ümit Öztürk VAR'dan tekrar izlemesine rağmen devam dedi. Yusuf Namoğlu MHK'si de bu maçın ardından istifa etti.