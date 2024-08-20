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        MHP'den CHP'ye 'Can Atalay' itirazı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarına yönelik açıklamasına, "Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:25
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        MHP'den CHP'ye 'Can Atalay' itirazı
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        CHP'nin Can Atalay hakkında AYM tarafından verilen son kararın, Meclis'te doğrudan okutulması için TBMM Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıklaması sonrası MHP cephesinden itiraz geldi.

        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, tatil sırasında toplanan Meclis'in toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamayacağı yorumunda bulundu.

        Yıldız, X hesabından yaptığı açıklama, "Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez" ifadelerine yer verdi.

        Yıldız'ın yaptığı açıklama şöyle:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatili yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı sistemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

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        Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. (Anayasa Hükmü)

        Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da kanun da himaye etmez."

        NE OLMUŞTU?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı.

        Genel Kurul'da vekiller birbirine girince defalarca ara verilen oturumda herhangi bir sonuç çıkmadı.

        Bunun üzerine CHP, Can Atalay hakkında AYM tarafından verilen son kararın, Meclis'te doğrudan okutulması için TBMM Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını ifade etti.

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        #Can Atalay
        #mhp
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