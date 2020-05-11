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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhuriyet gazetesinde yaptığı röportaja MHP'den tepki geldi. Akşener, erken seçim tartışması konusunda, MHP'yi işaret ederek "Sayın Erdoğan’ın tek başına yetkisi var. Ancak kendisi küçük ortağının olurunu almadan böyle bir işe kalkışmaz diye düşünüyorum. Küçük ortağın da sorumluluktan uzak ve bu kadar konforlu bir alanı riske etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta yediği önünde, yemediği arkasında" ifadelerini kullandı.

MHP ile farkları konusuna değinen Akşener, "İYİ Parti’nin kuruluşunda ben de dahil, MHP’den ihraç edilen veya ayrılan birçok arkadaşımız yer aldı. Farklı siyasi geleneklerden gelen arkadaşlarımız da yer aldı. Biz temel değerlerimiz olan milliyetçilik, demokratlık ve kalkınmacılık ekseninde siyaset yapıyoruz. Değerler ekseninde siyaset yaptığınızda seçmeniniz de o değerlerle bağ kuranlardan oluşur. Mevcut siyasi tabloya baktığınızda Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin bizimkilerden farklı birtakım değerler bazında tam bir entegrasyonu olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

MHP'DEN YANIT

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı bir açıklama yaparak, Akşener'in sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisini hadsizce işgale teşebbüsten ağzının payını alınca yeni bir parti kurdurtulan İP’in ucundaki hanımefendi, Başbakan olacağı söylemleriyle başladığı ihanet sürecinde soluğu CHP’nin kucağında, HDP’nin kanatları altında almıştır" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU 'HDP, PKK'NIN SİYASİ KOLU' DEMELİ"

HDP'ye karşı tutumuna yönelik Akşener'in "HDP ile ilgili tutumumuz en baştan beri çok net. CHP’nin HDP’ye bakışında ise bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıdır" sözlerini de eleştiren Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

"HDP ile arasında mesafe varmış gibi davranan hanımefendi kendini inkârla komik duruma düşmektedir. Son günlerde yandaş anket şirketlerinden aldığı gazla vites büyütmüş gözüken İP’in ucundaki hanımefendi, vites büyüttükçe su kaynatmaktadır. Geçmişte Demirtaş’a özgürlük çığlıkları atan, dün HDP’yi PKK’nın yanında gördüklerini söyleyen hanımefendi bugün de CHP-HDP ilişkisinde yalnızca Kılıçdaroğlu’nun bakış açısını önemsediklerini, diğer durumlarla ilgilenmediklerini ifade etmiş. Bu açıklama ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye bakış açısını da temize çıkarmaya gayret eden hanımefendi yine çuvallamıştır. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun HDP aşkı, Demirtaş’ınkinden az değildir. Neredeyse tek bir parti hâline gelen CHP-HDP fotoğrafının fotoğrafçısı bizatihi Kılıçdaroğlu’dur. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’na düşen şey; teröre bulaşan HDP’li Belediye Başkanlarını savunmayı bir an önce bırakıp 'HDP, PKK’nın siyasi koludur' demektir. Hanımefendi, günahları Kılıçdaroğlu’na yükleyerek bu işin içinden çıkacağını düşünüyorsa başka bir garabetle karşı karşıyayız demektir."

"MÜREFFEH YARINLARI İZLEMESİ TAVSİYEMİZ"

"Milliyetçi Hareket Partisinin önünde de arkasında da, yanında da, aklında da hep Türkiye vardır. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının peşine takılanlarla, arkasına Okyanus ötesini alanlarla dava arkadaşlarımızın bir ve aynı olması mümkün müdür?" ifadelerini kullanan Büyükataman, "Kanadı olmadan uçmaya kalkan, benzinli arabayı suyla çalıştıracağını zanneden, taşıma suyla değirmen döndürme hevesine kapılan hanımefendinin güvendiği dağlara kar yağalı epey yıl oldu. Hayal dünyasından uyanması ve Milliyetçi Hareket’in Türkiye’mizi taşımakta olduğu müreffeh yarınları izlemesi kendisine tavsiyemizdir" dedi.