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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalı

        MHP lideri Bahçeli: Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası "Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:47
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        Bahçeli: Son terörist...
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit olduğu hain terör saldırısını lanetleyerek, "Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

        MHP lideri Devlet Bahçeli X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.

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        Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye’ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.

        Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.

        Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir.

        Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.

        Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır."

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