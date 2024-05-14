MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çevremizde barış ve huzur kuşağının oluşması, uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması dış politikamızın amacıdır. BM ise zamanla bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmaktadır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur.

"BMGK HESAP VERİR OLMALIDIR"

Netanyahu yönetimi terör arıyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. Küresel vicdan Filistin'in yanındadır. BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Filistin tasarısını bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. İsrail temsilcisinin tepkisi de Siyonist vandallıktır. Oysa BM Güvenlik Konseyi hesap verir olmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. BM sistemi daha kapsayıcı olmalı. Daimi üye sayısı çoğaltılmalı, veto yetkisi sınırlandırılmalı.

REKLAM "35 BİN İNSANIN CİNAYETİ ÖRTBAS EDİLEMEZ" Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez. 221 gündür Gazze'de hüzün vardır. Çocuk çocuk kadın demeden masum halk yok edilmektedir. Refah'a saldırmak da alçaklıktır. Gazze'nin dünya ile irtibatı koparılmıştır. İsrail ile Filistin arasında ateşkes olmalı. İki devletli çözümden başka alternatiften bahsedilemez. EUROVISION ŞARKI YARIŞMASINA TEPKİ Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığını göstermiştir. Eurovision ahlaki çöküş projesine dönüşmüştür. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket ve etekle yer alması utanç vericidir. Bunun adına çağdaşlık deniliyorsa batsın böyle çağdaşlık. Biz çağdaşlığı ve modernliği kültürel erimenin çorak sahasında değil kendi özümüzde bulacağız. Aile yapımızı koruyacağız.

MEB'İN HAZIRLADIĞI YENİ MÜFREDAT MEB'in yeni maarif modelini samimiyetle destekliyoruz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın. TBMM gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklik teklifini de yürekten destekleyeceğiz. "ÇİFTÇİLERİN DERDİ DERDİMİZDİR" Çiftçilerimizin derdi derdimizdir. Çiftçi demek helal kazanç alın teri ve emek demektir. Bu noktada ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçiye gübre ve mazot desteği yükseltilmelidir. Çünkü tarım sektörü stratejik bir sektörümüzdür. Terk edilen köylerin dökülen gözyaşların ve haciz kıskacında olanların umudu Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçilerimizi aracılara ezdirmeyeceğiz.