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MHP milletvekili aday listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler?

Milliyetçi Hareket Partisi MHP milletvekili aday listesi açıklandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri YSK'ya teslim edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu. Mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday olurken 5 milletvekili ise listede yer almadı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa MHP milletvekili aday listesi...

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  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayların isim listesi belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, 28. Dönem MHP Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu milletvekili isim listesine göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, İzmir, Akara ve 81 il MHP milletvekili aday listesi...
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    DEVLET BAHÇELİ OSMANİYE'DEN ADAY

    AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyuran MHP milletvekili aday listesinin belli olduğunu duyurdu.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından paylaşımda bulunarak liste çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday oldu.
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    ADANA

    1. MUHARREM VARLI

    2 AYŞE SİBEL ERSOY

    3 MUSTAFA İZGİOĞLU

    4 FİRDEVS CİNGÖZLER

    5 ALEV ATAŞ

    6 UĞUR ÖZTÜRK

    7 BÜNYAMİN AVCI

    8 YUSUF BAŞ

    9 ADEM GÜNDOĞAN

    10 AHMET REHA YERLEŞEN

    11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

    12 HAKAN UYKIZ

    13 ATİLLA DUYGUN

    14 MAHMUT TÜLEK

    15 TUFAN BİLEN

    ADIYAMAN

    1 İSMAİL GÜMÜŞ

    2 FEVZİ ÖZTÜRK

    3 AHMET BİLGİÇ

    4 ASİYE BULUNDU

    5 SIRAÇ ASLAN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    AFYONKARAHİSAR

    1 MEHMET TAYTAK

    2 YÜCEL GENÇ

    3 MEHMET EMRE DEMİRAL

    4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN

    5 İSMAİL AYDOĞUŞ

    6 MUSTAFA GÜLLÜ

    AĞRI

    1 SALİH EMİR MUTLUER

    2 YASİN ÖZYALÇIN

    3 KAHRAMAN HANBABA

    4 İBRAHİM ARPACI
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    AMASYA

    1 MEHMET SARI

    2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

    3 MURAT SUŞEHİRLİ

    ANKARA 1. BÖLGE

    1 MEVLÜT KARAKAYA

    2 ÖNDER KAHVECİ

    3 EYYÜP YILDIZ

    4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

    5 OĞUZ YILMAZ

    6 LEVENT ÇAĞLANCI

    7 ŞENİZ SEZGİN

    8 YİĞİT YILMAZ

    9 SULTAN POLAT

    10 FUNDA GÜLERER

    11 MURAT KARAKURT

    12 AHMET KARAGÖZ

    13 ADNAN YİRİK
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ANKARA 2. BÖLGE

    1 SADİR DURMAZ

    2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

    3 NEVİN TAŞLIÇAY

    4 AHMET SELİM YURDAKUL

    5 CENGİZ ŞAHİN

    6 TARKAN TOPER

    7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

    8 İLKAY UYAR KABA

    9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

    10 YUSUF TANIK

    11 LEVENT UĞURLU

    ANKARA 3. BÖLGE

    1 YAŞAR YILDIRIM

    2 ERKAN HABERAL

    3 SEÇKİN ODABAŞI

    4 FATİH ÇETİNKAYA

    5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

    6 HAYRİYE AYDIN

    7 ERDİNÇ ÖLMEZ

    8 YAŞAR YUKARIKIR

    9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

    10 HÜSEYİN YILMAZ

    11 UĞUR SADIK

    12 ÖZNUR ÖZEN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ANTALYA

    1 ABDURRAHMAN BAŞKAN

    2 HİLMİ DURGUN

    3 MUSTAFA AKSOY

    4 YUSUF KELLELİ

    5 FERHAT SARIBEK

    6 İLKNUR FİDAN

    7 OĞUZHAN ÇELİK

    8 YAVUZ ÇAĞLAR

    9 SERKAN ÖZTÜRK

    10 ALİ ÇETİN

    11 HAYATİ PEKER

    12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

    13 İDRİS ÖZCAN

    14 AHMET ALİ COŞKUN

    15 MEHMET ALİ YALÇIN

    16 MUSTAFA DORUATLI

    17 KUTLUHAN TOZOĞLU

    ARTVİN

    1 METE HAN ÖZKAN

    2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    AYDIN

    1 DENİZ DEPBOYLU

    2 BURAK PEHLİVAN

    3 YUSUF KEREMİT

    4 BURHAN UÇAŞ

    5 ETEM YEŞİLYURT

    6 ÇETİN DURMAZ

    7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

    8 CENGİZ ATASEVEN

    BALIKESİR

    1 EKREM GÖKAY YÜKSEL

    2 HARUN ALGÜL

    3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

    4 ABDULLAH SARBAY

    5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

    6 NİHAT GEZERGİÇ

    7 AYTEN SAK

    8 ÖZKAN ÖZTÜRK

    9 CEM KIVILCIM
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    BİLECİK

    1 İBRAHİM BAĞ

    2 TACETTİN GÜVEN

    BİNGÖL

    1 METİN KESKİN

    2 MUHAMMED KÖSE

    3 EKREM ÇİFÇİ

    BİTLİS

    1 GÖKHAN İDİZ

    2 OSMAN GÜLSAR

    3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI

    BOLU

    1 İSMAİL AKGÜL

    2 RAHMİ AKSOY

    3 MUHİTTİN ÖZEL
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    BURDUR

    1 SERVET OLPAK

    2 ANDAÇ ÖZDEMİR

    3 ESMA ÖZDAŞLI

    BURSA 1. BÖLGE

    1 İSMET BÜYÜKATAMAN

    2 AHMET BEYGİRCİ

    3 YAŞAR TÜRK

    4 KORKUT AKTAŞ

    5 METİN ÇORAKLI

    6 CANAN TARÇIN

    7 RİDVAN KILIÇOĞLU

    8 SUAT ERMİŞ

    9 EROL COMART

    10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    BURSA 2. BÖLGE

    1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

    2 MUHAMMET TEKİN

    3 AYHAN ÖNAL

    4 BİLAL DOĞAN

    5 MUSTAFA NARMANLI

    6 ALİ BAHADIR

    7 AYDIN SANCAR

    8 ALPARSLAN KARAASLAN

    9 GAMZE NUR SARĞIN

    10 GÜLSEREN ÖZBEK

    ÇANAKKALE

    1 SITKI KEÇECİ

    2 NAHİT ÖZKAN

    3 HASAN BABADAĞLI

    4 FATİH ŞAHİN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ÇANKIRI

    1 PELİN YILIK

    2 İSMAİL ARSLANER

    ÇORUM

    1 VAHİT KAYRICI

    2 AHMET KURTBAŞ

    3 İSMAİL LEK

    4 METE ÇAKI

    DENİZLİ

    1 FERUDUN ÜNAL

    2 YUSUF GARİP

    3 EBRU LEMAN KALKAN

    4 EMRE ERDOĞAN

    5 MEHMET ALTINTAŞ

    6 RAŞİT ÖZDEMİR

    7 HÜSEYİN YÜKLET
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    DİYARBAKIR

    1 HASAN ÖZMEN

    2 AHMET GÜZEL

    3 ZÜLKÜF ASLAN

    4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

    5 FEYZİ YİĞİTKAN

    6 İLKNUR YILMAZ

    7 AHMET TUNCALP

    8 MAHSUM YILMAZ

    9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

    10 GÖKALP KAYACAN

    11 OKAN DEMİR

    12 YUNUS BOSTAN

    EDİRNE

    1 ALİ ÖZER

    2 AYVAZ YALAZA

    3 HATİCE SER

    4 HÜLYA BALKAN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ELAZIĞ

    1 SEMİH IŞIKVER

    2 OĞUZHAN DEMİR

    3 HAKAN KUZU

    4 YUNUS GENÇ

    5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

    ERZİNCAN

    1 CEMİL YAVUZ AKSU

    2 AZİZ GÜN

    ERZURUM

    1 KAMİL AYDIN

    2 MUHAMMET HANİFİ MACİT

    3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

    4 NAİM KARATAŞ

    5 MEHMET MUSA ÇAKIR

    6 SİNAN DEMİRCİOĞLU
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ESKİŞEHİR

    1 BÜLENT MAŞAOĞLU

    2 LEMAN SİVRİ

    3 MUHAMMED BAHADIR AYAS

    4 MUSTAFA ENES SÜZEN

    5 EMRE KARABACAK

    6 OĞUZHAN ÜNAL

    GAZİANTEP

    1 SERMET ATAY

    2 MUSTAFA BOZGEYİK

    3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

    4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ

    5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

    6 ELİF ASLI ERCİHAN

    7 AYŞEGÜL KÖROĞLU

    8 ENDER ÖZKARSLIGİL

    9 RAMAZAN YILDIZ

    10 FATİH YUNUS

    11 FAHRİ ÇEVİK

    12 GÜRKAN KIRAÇ

    13 AHMET DURMUŞ YILMAZ

    14 ALPASLAN SAVAŞ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    GİRESUN

    1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL

    2 FATİH MEŞE

    3 HAMİ PEKDEMİR

    4 SALİH TÜRK

    GÜMÜŞHANE

    1 MUSA KÜÇÜK

    2 BİROL TUĞLU

    HAKKARİ

    1 FATİH ÖZBEK

    2 MURAT TAŞYÜREK

    3 ULAŞ ALBAYRAK

    HATAY

    1 LÜTFÜ KAŞIKÇI

    2 İSMAİL BAŞAR

    3 MEHMET BİLGİLİ

    4 HÜSEYİN ZAROĞLU

    5 HÜSEYİN AKGÖL

    6 AHMET GEDİK

    7 NİGAR ÖZER

    8 UYGAR POLAT

    9 HASAN KENDİR

    10 YUNUS TÜRK

    11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ISPARTA

    1 HASAN BASRİ SÖNMEZ

    2 SELİM ÖNCEL

    3 AHMET KAYA

    4 CENNET TOKER

    MERSİN

    1 LEVENT UYSAL

    2 SERDAR SOYDAN

    3 MUSTAFA AKIN

    4 OLCAY KILAVUZ

    5 MEHMET ŞAHİN

    6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

    7 MUSTAFA YAŞAR

    8 KIVANÇ DERYA

    9 ZEYNEL KORKMAZ

    10 FERDA ER

    11 FATİH ÖNGE

    12 ALİ ARI

    13 ALİ KAYA
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    İSTANBUL 1. BÖLGE

    1 EDİP SEMİH YALÇIN

    2 İZZET ULVİ YÖNTER

    3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

    4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

    5 MURAT ŞAHİN

    6 ŞAHİN GÜRZ

    7 FADİME ERSOY DURSUN

    8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

    9 HİLAL DİLBER

    10 AFŞİN BİRBEN

    11 İREM ÇELİK

    12 ERDEM DOĞRUER

    13 YİĞİT EMRE ALTUN

    14 FATİH ERYILMAZ

    15 FEVZİYE HASASU

    16 BAYRAM BİNİCİ

    17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

    18 CAN ILDIRI

    19 GÖKSAL BEŞKAYA

    20 FİKRİ AY

    21 İLKER ÇAKIROĞLU

    22 YUNUS EMRE DURMUŞ

    23 ŞENEL USTABAŞI

    24 GÖKMEN KAYIKÇI

    25 CEMAL ALTUNHAN

    26 FATİH KAYA

    27 MAHMUT COŞKUN

    28 MURAT CAN AYDIN

    29 SERDAR BIYIKOĞLU

    30 MÜCAHİT GÜNGÖR

    31 MUSTAFA YETER

    32 HALİL İBRAHİM UZ

    33 SUAT ALTUNKAYNAK

    34 UMUT AKBULUT

    35 OKAN ERTORUN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    İSTANBUL 2. BÖLGE

    1 CELAL ADAN

    2 CEMAL ÇETİN

    3 FERHAT ÇAKIROĞLU

    4 NUR TUBA AKTAY

    5 NİYAZİ PAKSOY

    6 BİROL GÜR

    7 YÜKSEL KALECİ

    8 GÜLLÜ YENER

    9 MAHMUT YALÇIN

    10 TUĞRUL GÖK

    11 AYHAN ARAS

    12 FEİME AKINCI

    13 NEVRA İMAMOĞLU

    14 MEHMET ÇETİN

    15 RECEP YAVAŞ

    16 ALİ ATABEYOĞLU

    17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

    18 SERKAN BÜYÜK

    19 MURAT SANCAK

    20 ERKAN ÖZÇELİK

    21 CANER ÖNER

    22 BEYDA NUR AYÇETİN

    23 FERDA KAPUCUOĞLU

    24 NECDET ÖZTÜRK

    25 SERDAR DOYURAN

    26 ALİCAN ERDOĞAN

    27 CELAL DENİZ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    İSTANBUL 3. BÖLGE

    1 FETİ YILDIZ

    2 İSMAİL FARUK AKSU

    3 HAYATİ ARKAZ

    4 ARZU ERDEM

    5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

    6 DAVUT HASKIRIŞ

    7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

    8 ÖZGE TEKOĞULLARI

    9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

    10 METİN ARI

    11 BAHATTİN ŞENGÜL

    12 OSMAN BÜYÜKKAYA

    13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

    14 ALPARSLAN ÇATAK

    15 İLKAY KAYMAK

    16 DİLARA ERKUT

    17 ASLIHAN SOYLU

    18 MUSTAFA SEPİN

    19 JASMİNA TÜRKOĞLU

    20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

    21 NERGİS GÖK

    22 OKAN DEMİR

    23 MESUT YILDIRIM

    24 MUSTAFA ALP

    25 MEHMET BAŞAK

    26 MEHMET ŞENER ÇELİK

    27 BEKİR SITKI KARAUSTA

    28 MEHMET GALİP DERE

    29 ENES YILMAZ

    30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

    31 HAKAN ÖZTÜRK

    32 MEHMET GÜRBÜZ

    33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

    34 MEHMET ALİ ÖZEL

    35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

    36 BÜLENT ÖZCAN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    İZMİR 1. BÖLGE

    1 HASAN KALYONCU

    2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

    3 CİHAN ASLAN

    4 SELAHATTİN ŞAHİN

    5 UFUK AKSOY

    6 SIDIKA TOPAL

    7 SALİM ARDUÇLU

    8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

    9 NİHAL BAŞ

    10 ALİ DURUT

    11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

    12 HÜLYAAYKAÇ

    13 HALİT GÖNDÜZ

    14 KAYHAN DERYA

    İZMİR 2. BÖLGE

    1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

    2 ABDULKADİR BEKTAŞ

    3 İSMAİL OBUZ

    4 AYŞEGÜL EKŞİ

    5 RECEP AKAN

    6 EYÜP ERİM ERGÖREN

    7 ÇETİN ALTIN

    8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

    9 AHMET DEHA İMAL

    10 YİĞİT FİKRİ ATALI

    11 HASAN SEKİN

    12 ERHAN ELİBOL

    13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

    14 MEHMET MERT DOLĞAÇ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    KARS

    1 TANER GÖKÇEK

    2 UĞUR BOY

    3 HALİL KEREM AYDIN

    KASTAMONU

    1 EMİN ÇINAR

    2 ALPEREN ÖZMEN

    3 ENGİN UZUNER

    KAYSERİ

    1 İSMAİL ÖZDEMİR

    2 MUSTAFA BAKİ ERSOY

    3 ADNAN İNCETOPRAK

    4 METE KURT

    5 MÜLAYİM GÜL AKARSU

    6 ERGÜN ERYILMAZ

    7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ

    8 KAYHAN SARAÇ

    9 MUSTAFA BOZKURT

    10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    KIRKLARELİ

    1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ

    2 GAMZE BOZDEMİR

    3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT

    KIRŞEHİR

    1 ALİ AYDIN AKPINAR

    2 MEHMET AY

    KOCAELİ

    1 SAFFET SANCAKLI

    2 YUDUM KAŞIKÇI

    3 EMRE KÜLCÜ

    4 HAKTAN KALINTAŞ

    5 HASAN GALYAN

    6 CELALETTİN YAYLAK

    7 SERKAN GÜNAYDIN

    8 HALİL MAYA

    9 MURAT BALTA

    10 HAVVA KÖSE

    11 MUHTEREN ÇAY

    12 HACI ERTAN

    13 İSAARAZ

    14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    KONYA

    1 MUSTAFA KALAYCI

    2 KONUR ALP KOÇAK

    3 CELİL ÇALIŞ

    4 GÜZİDE ÇIPAN

    5 HÜSEYİN KAVAS

    6 BİLAL YİĞİT

    7 MUSTAFA YAĞAN

    8 MEHMET TURHAN

    9 YASİN YAKAR

    10 SALİH AKÇA

    11 SONGÜL GİZEM YÜCEL

    12 RAMAZAN UYAR

    13 AYTEKİN MART

    14 YAKUP KOCABAŞ

    15 FATİH TOKLUCU

    KÜTAHYA

    1 AHMET ERBAŞ

    2 MURAT GÜL

    3 MEHMET DİNÇ

    4 ARZU KURNAZ

    5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    MALATYA

    1 MEHMET CELAL FENDOĞLU

    2 ÖMER EKİCİ

    3 MESUT SAMANLI

    4 SELMA ÇİÇEK

    5 MUHSİN YİĞİT

    6 UĞUR SEVİM

    MANİSA

    1 ERKAN AKÇAY

    2 ALİ UÇAK

    3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK

    4 MUSTAFA ÜNVEREN

    5 GÜNGÖR DİNÇER

    6 SEVAL BAŞKESEN

    7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN

    8 NADİ SARI

    9 DENİZ SEVİM

    10 ÖZTÜRK DEMİR

    KAHRAMANMARAŞ

    1 ZUHAL KARAKOÇ DORA

    2 TURAN ŞAHİN

    3 ERTUĞRUL DOĞAN

    4 ÖMER ÖZKAN

    5 AZİZ KÖMÜRCÜ

    6 HÜSEYİN ÇİÇEK

    7 SERMET YILDIZ

    8 MESUT ÇAKAR
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    MARDİN

    1 FERHAN BOZKUŞ

    2 MEHMET ERBOĞAN

    3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

    4 ZEYNİ ALBAYRAK

    5 BEDRETTİN ASLAN

    6 OKTAY ŞENGÜL

    MUĞLA

    1 ÖZLEM BALCI

    2 ERTUĞRUL AVCI

    3 MEVLÜT KİRİŞ

    4 ABDULKADİR TEKİN

    5 ŞEVKET TOKUR

    6 HİLMİ BAŞPINAR

    7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

    MUŞ

    1 LEVENT ÖZMEN

    2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN

    3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL

    NEVŞEHİR

    1 FİLİZ KILIÇ

    2 MUSTAFA ÇİFTÇİ

    3 EMRE AKTAŞ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    NİĞDE

    1 CUMALİ İNCE

    2 EMRULLAH TÜRE

    3 AHMET YASİN ŞENTÜRK

    ORDU

    1 NACİ ŞANLITÜRK

    2 EROL BAYRAM

    3 DOĞUKAN AK

    4 ALPASLAN TÜRKKAN

    5 TUNCER USTA

    6 AHMET TOPAL

    RİZE

    1 RECEP BAKIRCI

    2 REMZİ KUTANOĞLU

    3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK

    SAKARYA

    1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

    2 AHMET ZİYAAKAR

    3 HÜSEYİN EKŞİ

    4 SEZER ŞENGÖZ

    5 YAŞAR AYGÜNEŞ

    6 ŞÜKÜR SALİH

    7 NESRİN BURNAZOĞLU

    8 ALİ HALİL
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    SAMSUN

    1 İLYAS TOPSAKAL

    2 ABDULLAH KARAPIÇAK

    3 HÜSEYİN DEMİR

    4 BERFİN KARA

    5 YUNİS AKSU

    6 YAŞAR DURSUN

    7 İBRAHİM YÜKSEL

    8 HAMİ KORKMAZLI

    9 ABDÜLVAHİT VARDAR

    SİİRT

    1 NECDET KAYRA

    2 İSMAİL KESKİN

    3 OKAN IŞIKTAŞ

    SİNOP

    1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

    2 HASAN ATAMAN

    SİVAS

    1 AHMET ÖZYÜREK

    2 İLKER İPEK

    3 KENAN ÇARBOĞA

    4 MURAT SEVİNÇ

    5 BAHADIR GÖKMEN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    TEKİRDAĞ

    1 İLKER YÜCEL

    2 KORAY ÖNSEL

    3 MURAT TURNA

    4 GÖKHAN BAYLAN

    5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR

    6 FİLİZ ORMAN AKIN

    7 HASAN MEMİŞOĞLU

    8 NECMİ ÖZGÜL

    TOKAT

    1 YÜCEL BULUT

    2 RECEP BOZDEMİR

    3 AYHAN ÖZÇELİK

    4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK

    5 UFUK DEĞERLİYURT

    TRABZON

    1 BEKİR SITKI TARIM

    2 YAVUZ TELLİOĞLU

    3 ŞENER PUL

    4 EDANUR ALTINTAŞ

    5 YUSUF ÇAKMAK

    6 MURAT AKSOY

    TUNCELİ

    1 NİLGÜN DALKILIÇ
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ŞANLIURFA

    1 İBRAHİM ÖZYAVUZ

    2 HALİL BAKIŞ

    3 HALİT YILDIZ

    4 OSMAN MUTLU

    5 MEHMET ARPACİ

    6 MAHMUT POLAT

    7 KEMAL GÜNEŞ

    8 HAVVA BİRSEN DEGER

    9 İSMAİL AKÇAKAYA

    10 MUSTAFAAYĞIRCI

    11 ALİ KURT

    12 AHMET ERGÜN

    13 HASAN KORUK

    14 HAKKI KAYA

    UŞAK

    1 AYHAN KINDEN

    2 OĞUZ ÇAKMAK

    3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

    VAN

    1 YAHYA CANCAN

    2 AYHAN KAHRAMAN

    3 FATİH ŞAHİN

    4 ABDULSELAM ARVAS

    5 SUNULLAH KELEŞ

    6 ABDULHAKAN ÜÇDAL

    7 ABDULAZİZ GÜLBAY

    8 SERPİL TAŞKIRAN
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    YOZGAT

    1 İBRAHİM ETEM SEDEF

    2 KAZIM ERGÜN

    3 ÜLKÜ YILMAZ

    4 SEZER YOZGAT

    ZONGULDAK

    1 MURAT KOTRA

    2 BAYRAM BOZKURT

    3 ÖZLEM TAŞKIN

    4 ENGİN SUNAT

    5 SEMİH AYDIN

    AKSARAY

    1 RAMAZAN KAŞLI

    2 MUSTAFA ZAVLAK

    3 ÇİĞDEM ER

    4 FATİH DOĞAN

    BAYBURT

    1 BEKİR KASAP
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    KARAMAN

    1 MAHMUT ÜNÜVAR

    2 TURAN ŞENER

    3 SOYDAN EVCİ

    KIRIKKALE

    1 HALİL ÖZTÜRK

    2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

    3 MENDERES ERAY

    BATMAN

    1 RECEP ÇELİKKAYA

    2 TEKİN GÜÇLÜ

    3 HÜSEYİN KAZAK

    4 HAKAN ATALA

    5 ALPEREN ÖZDEMİR
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    ŞIRNAK

    1 HALİL TATAR

    2 FİKRET KAYA

    3 İDRİS BARKIN

    4 BAHATTİN SEVEN

    BARTIN

    1 CEMAL AKIN

    2 SEZAİ HANGİŞİ

    ARDAHAN

    1 ONUR ÜMİT IŞIK

    2 NURSEN OPALAY

    IĞDIR

    1 YAŞAR KARADAĞ

    2 İBRAHİM DİZMAN

    YALOVA

    1 NAMIK ÖZ

    2 CEMİL TANRIKULU

    3 ERKAN AKÇAL
  • MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayları kimler? MHP hangi illerde kaç milletvekili adayı gösterdi?

    KARABÜK

    1 AHMET DÖNMEZ

    2 MURAT KARAGÜL

    3 DİLEK ÜNVER

    KİLİS

    1 MUSTAFA DEMİR

    2 FATİH KAYA

    OSMANİYE

    1 DEVLET BAHÇELİ

    2 RUHİ ERSOY

    3 HAKAN HAKKOYMAZ

    4 ALİ FUAT KARDAŞ

    DÜZCE

    1 ÜMİT YILMAZ

    2 RÜMEYSAATASEVEN

    3 ÖMER ALBAYRAK

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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