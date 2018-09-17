Miami'den Tokyo'ya dünyanın en iyi sokak yemekleri
17.09.2018 - 11:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Amerikan yayın kuruluşu CNN, Miami'den Tokyo'ya en iyi sokak yemeği satıcılarının olduğu yerleri ve meşhur yemekleri duyurdu. Hem uygun fiyatlı olması hem de ülkeyi tanıtması bakımından ilgi gören sokak lezzetlerine Türkiye'den de İstanbul girdi! İşte Miami'den Tokyo'ya dünyanın en iyi sokak yemekleri...
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1- BANGKOK, TAYLAND
CNN'in seçtiği en iyi sokak lezzetleri listesinde ilk sırayı Bangkok göğüslüyor. Sokakların her daim canlı ve kalabalık olduğu şehirde, gece geç saatlere kadar Tayland usulü eriştelerden deniz ürünlerine kadar pek çok lezzet sunuluyor.
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Kırmızı ve beyaz etten hazırlanan ızgaralar, deniz ürünleri, krepler, tatlılar kısacası Bangkok sokaklarında şehre özgü her yemeği bulabilirsiniz.
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2- TOKYO, JAPONYA
Michelin yıldızlı sokak lezzetlerinin ağırlıkta olduğu Tokyo'nun en meşhur sokak lezzeti sushi...
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3- HONOLULU, HAWAİİ
Latin Amerika ve Asya'dan çok fazla göç alan Hawaii'de sokak yemekleri kamyonda servis ediliyor. Farklı mutfakların birleşiminden kendi yemek kültürünü oluşturan Honolulu'da noodle, deniz ürünleri ya da sandviç türü yiyecekler beğeniye sunuluyor.
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4- DURBAN, GÜNEY AFRİKA
Afrika'nın belki de en lezzetli sokak yemekleri Durban'da... Körili lezzetler Durban'da oldukça seviliyor.
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5- NEW ORLEANS, ABD
New Orleans'da sokak yemekleri marketlerde ya da benzin istasyonlarında satılıyor. Burasının etle servis edilen atıştırmalıkları meşhur.
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6- İSTANBUL, TÜRKİYE
CNN, Türkiye'nin en meşhur sokak lezzeti olarak simiti göstermiş. Simit dışında dürümden ve lahmacundan da bahsedilmiş...
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"Güzel restoran menülerinde görülen kebaplar dürüm şeklinde sokaklarda sunuluyor. Türk pizzası olan lahmacun da tüm saatlerde doyurucu bir lezzet olarak karşınıza çıkıyor. Ayrıca Türk dondurması özellikle Antep fıstığıyla her yerde son derece tatmin edici bir lezzet olarak sunuluyor" cümleleriyle İstanbul'un sokak lezzetleri anlatılıyor.
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7- HONG KONG, ÇİN
Michelin yıldızlı sokak lezzetlerinin de olduğu Hong Kong'da domuz bağırsağı ve tavuk böbreğinden hazırlanan lezzetlerin hayranı çok. Ayrıca tofudan yapılan muhallebi buranın özel lezzeti.
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8- PARİS, FRANSA
Paris'te güzel bir restoranda akşam yemeği yemenin yerini sokak lezzetleri tutamaz elbette... Ancak şehrin sokaklarında sıkça rastlanan ufak tefek atıştırmalıklar iştah kabartıyor. Paris'in sokak lezzetleri arasında çikolatalı, muzlu krepleri ya da jambondan hazırlanan ufak sandviçleri gösterebiliriz.
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9- MEXICO CITY, MEKSİKA
Oldukça pratik bir mutfak olan Meksika mutfağının en meşhur yiyeceği tortilla ekmeğinden hazırlanan ve içerisine çeşitli sebze ve etin konulduğu taco...
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10- KAHİRE, MISIR
Mısır'da genellikle küresel atıştırmalıklar sunuluyor. Özellikle falafel ve hamur işi yiyecekler burada rağbet görüyor.
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11- MARAKEŞ, FAS
Yemek çeşitliliğiyle ünlü Marakeş'te dünyanın en iyi sokak lezzetlerini bulabilirsiniz. Izgaralar, meyve ve sebzeler, tatlılar turistler tarafından oldukça seviliyor.
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12- CARTAGENA, KOLOMBİYA
Kızartılmış yiyecekler servis ediliyor. Hamurlu tatlılar, ızgaralar, şişler sokakta satışa sunulan yemeklerden...
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13- PORTLAND, ABD
Verimli küçük çiftliklerden meydana gelen bölgede sokak yemekleri en taze malzemelerden yapılıyor.
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14- DAKAR, SENEGAL
Dakar'da sokak yemekleri kahvaltılıklardan oluşuyor. Sabah erken saatlerde sokak satıcıları taze pişmiş bagetler, yağda yumurtalar ve Nutella'nın Senegal versiyonu olan Chocoleca ile kahvaltı sunuluyor. Öğle saatlerinde de deniz ürünlerine sıkça rastlanıyor.
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15- BALİ, ENDONEZYA
Balililer domuzun her çeşidini sokak yemeklerinde kullanırlar.
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16- PORT LOUIS, MAURITIUS
Afrika, Hint, Fransız ve Çin'in karışımı bir yer burası. Deniz ürünleri oldukça sevilyor.
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17- MUMBAI, HİNDİSTAN
Tatlı mangolu ve malpualı krepler Mumbai'de oldukça sevilen bir sokak lezzeti.
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18- HO CHI, MINH CITY, VİETNAM
Et suyundan hazırlanan sıcak erişteler, ızgara tavuk ve etler, pirinçli yemekler bu şehrin sevilen sokak yemeklerinden.
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19- MIAMI, ABD
Jambon, kavrulmuş et, peynir, hardal ve turşudan oluşan sandviçleriyle oldukça popüler Miami.
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20- ROMA, İTALYA
Roma sokak lezzetleri konusunda pizzaları, özel ekmekleri ve hamur işi tatlılarıyla öne çıkıyor. Romalılar kahveyi zaman kaybetmeden bir dikişte bitirdiğinden sokaklarda şehre özgü kahveciler de görebilirsiniz.
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21- RIO DE JANEIRO, BREZİLYA
Burada adım başı tropikal meyve satıcılarını görebilirsiniz. Ayrıca çıtır çıtır tatlı ve tuzlu krepler buranın imza lezzetlerinden.
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22- SİDNEY, AVUSTRALYA
Avustralya'nın Sidney kenti, Asya ve Ortadoğu göçünden etkilenmiş. Ayrıca şehirde taze deniz ürünlerini bulmak oldukça kolay. Şehrin sokaklarında taze deniz ürünleri sunuluyor.
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23- PEKİN, ÇİN
Pekin adeta sokak yemekleriyle meşhur bir kent. Akrepler ve deniz atları gibi sıradışı lezzetlere hem turistler hem de yerliler akın ediyor.
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