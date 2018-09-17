Miami'den Tokyo'ya dünyanın en iyi sokak yemekleri

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Miami'den Tokyo'ya en iyi sokak yemeği satıcılarının olduğu yerleri ve meşhur yemekleri duyurdu. Hem uygun fiyatlı olması hem de ülkeyi tanıtması bakımından ilgi gören sokak lezzetlerine Türkiye'den de İstanbul girdi! İşte Miami'den Tokyo'ya dünyanın en iyi sokak yemekleri...