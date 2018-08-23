Michael Frey, Fenerbahçe'de! İşte Michael Frey'in bilinmeyen yönleri...
23.08.2018 - 13:35 | Güncelleme:
Fenerbahçe, transferde bir hamle daha yaptı ve Zurich'in 24 yaşındaki forveti Michael Frey'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, golcü oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlandığını açıklarken Frey ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Kısa süre öncesine kadar bilinmeyen Frey'le ilgili bilmeniz gerekenleri derledik
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Michael Frey, kariyerine Thun altyapısında başladı ve sonrasında Young Boys akademisine geçti. A Takıma da Young Boys bünyesinde adım attı. Young Boys'da dikkat çeken bir görüntü sergileyen Frey, 2014 yılında 3 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu ancak işler burada beklediği gibi gitmedi.
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Fransa'daki kariyeri beklediği gibi geçmeyen Frey, sonrasında Luzern ve Young Boys'da geçirdiği periyotların ardından 2017 yazında Zürih'in yolunu tuttu. 1,89'luk boyunun yardımıyla hava toplarında iyi bir hakimiyete sahip olan Frey'in top tekniği birçok uzun forvete göre oldukça iyi.
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Bileklerini seri bir şekilde kullanabilen genç 24 yaşındaki golcü mesafe tanımaksızın attığı şutlarla tanınıyor. Özellikle ayağının üzeriyle köşelere yerden gönderdiği sert şutlar dikkat çekiyor. Saha içeirsindeki futbol tarzı Zlatan Ibrahimovic'i andırıyor.
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LAKABI: ÇİM BİÇME MAKİNESİ!
Frey, 2017'de Berner Zeitung'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç detaylar paylaşmıştı: "İnsanlar bana 'çim biçme makinesi' diyorlardı çünkü sahanın her yerine koşuyordum. Durmaksızın yarışıyordum, böyle bir enerjim vardı. Hiç durmuyordum. Oturmaktan hiç hoşlanmazdım."
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1907 SÜRPRİZİ!
Michael Frey, 19 Temmuz 1994 doğumlu. Yani doğum tarihi yan yana geldiğinde Fenerbahçe'nin kurulduğu yıl olan 1907 oluşuyor.
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KADRO DIŞI KALDI!
Goal'de yer alan habere göre yeşil sahalarda iyi görüntü çizse de Frey'in saha dışında bir takım problemleri bulunuyor. 2017-18 sezonunun nisan ayında gerçekleşen bir antrenman sırasında oldukça sinirli bir görüntü sergilemişti.
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Frey hatta bir takım arkadaşıyla kavga etmiş, üzerindeki antrenman formasını yırtan ve teknik direktör Ludovic Magnin ile tartışmıştı. 24 yaşındaki golcü, bu hareketleri nedeniyle kulüp tarafından 1 maçlığına kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalıp oynayamadığı maç, altyapısından yetiştiği Young Boys'a karşıydı. Frey hâlâ sıkı bir Young Boys taraftarı.
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Çabuk sinirlenen ve duygusal patlamalara müsait olan yapısı, Frey'in başını yeni sezonda da ağrıttı. Zürih, 18 Ağustos'ta İsviçre Kupası son 32 turunda, beşinci küme takımı Concordia deplasmanına çıkarken, Teknik Direktör Magnin maçın kadrosuna Frey'i de aldı. Fakat 24 yaşındaki oyuncu bu maçta forma giymeyi reddetti.
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Frey'in maça çıkmayı reddetmesi, kulüple bağların kopmasına neden oldu. Daha önce, Fenerbahçe'nin son teklif tarihini geçirdiği gerekçesiyle oyuncunun takımda kalacağını açıklayan Zürih, sarı lacivertli ekiple bir kez daha görüştü ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.
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RESİM YAPIYOR!
Frey verdiği röportajda resim yapmaktan büyük keyif aldığını ve en büyük hobisinin olduğunu şu sözlerle aktarıyor:
"Resim yapmayı bir tutkuyla gerçekleştiriyorum. Öğrenciyken de sürekli resim yapardım. Her derste yapardım. Resim yaparken kendimi rahatlamış hissediyorum. Sözcüklere kolayca dökemeyeceğim duyguları kağıdın üzerine döküyorum."
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FRANSA'DA NEDEN BAŞARISIZ OLDU?
Peki Michael Frey, Fransa'da işlerin istediği gibi gitmemiş olmasıyla ilgili şunları söylüyor:
"Yepyeni bir dünyaya adım attım. Başka bir dil, başka bir ülke, başka insanlar, başka futbol... Tam anlamıyla bir kültür şokuydu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Kendime inancımı hiç kaybetmedim. Geriye dönüp baktığımda gururlanıyorum."
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Frey, Fransızca öğrenirken de zorlanmış: "Başlarda hiçbir kelimeyi anlamıyor olmak beni sinir ediyordu. Fransa'daki insanlar çok hızlı konuşuyorlar. Ama sonunda Fransızcayı öğrenebildim."
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"KASAP DAHA İYİ AMELİYAT YAPARDI"
Genç futbolcu, bunu Lille'de yaşanan teknik direktörlük değişikliğine ve ağır sakatlıklara bağlıyor. Ocak 2015'te ayak bileği kırılan Frey, sahalara geri döndüğünde tarih Aralık 2015'ti. Neredeyse 1 yıl boyunca futboldan uzak kalınca da, Lille kariyerinde sona geldi: "Lille'de ilk yarıda 21 maça çıktım, 3 gol attım. Sonra teknik direktör değişti. Sonra da ayağım kırıldı..."
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Lafını sakınmamasıyla bilinen Frey, o dönem kendisini ameliyat eden doktoru açık bir şekilde eleştirmiş ve "Münsingen'deki bir köy kasabı daha iyi iş çıkarırdı" sözlerini sarf etmiş.
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"Geriye dönüp baktığımda, öyle bir şey söylememem gerekirdi. Ama kasap için reklam oldu. Bana teşekkür hediyesi olarak İsviçre çikolatası verdi!" diyor, gülerek.
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KISA KISA MICHAEL FREY
Günde dört litre su içiyor.
Süt içmeyi seviyor.
Alkolle arası çok yok. Zaman zaman yemekle birlikte şarap içmeyi seviyor.
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Resim yapmadığı zamanlarda salona giderek ağırlık çalışmayı tercih ediyor.
Maçlardan önce gerçekleştirdiği bir uğuru yok. Batıl inançlara sahip değil.
Antrenmanlardan sonra frikik çalışıyor.
Polis Akademisi serisini hiç komik bulmuyor.
Yüzmekten hoşlanıyor ama dalış yapmaktan hoşlanmıyor.
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