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LAKABI: ÇİM BİÇME MAKİNESİ!

Frey, 2017'de Berner Zeitung'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç detaylar paylaşmıştı: "İnsanlar bana 'çim biçme makinesi' diyorlardı çünkü sahanın her yerine koşuyordum. Durmaksızın yarışıyordum, böyle bir enerjim vardı. Hiç durmuyordum. Oturmaktan hiç hoşlanmazdım."