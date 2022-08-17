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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan, kendi adını taşıyan markayla servetine servet katıyor

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  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Basketbol tarihinin efsanelerinden Michael Jordan, başarılarının yanı sıra iş dünyasındaki gelirleriyle de zirvede yer alıyor. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Tarihçi Jon Erlichman, Michael Jordan'ın spor tedarik markasıyla iş birliği hakkında bilgiler aktardı.

     
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Nike, Michael Jordan'nın Chicago Bulls ile kazandığı NBA şampiyonluklarından çok önce 1984'te el sıkıştı. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    ABD'li spor tedarik firması belki de bir gün dünyanın en iyi basketbolcusu olacak bir yetenek Michael'da kimsenin görmediğini gördüler.
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    NTV Spor'un aktardığına göre şirketin ilk tahminlerinde, Michael Jordan ile ilk 4 yıllık Nike sözleşmesiyle kendilerine 3 milyon dolar kazandıracağını hesaplıyordu. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Ancak 'Majesteleri'ne NBA'de adeta bir çığır açtı ve işler farklı bir yöne doğru ivme kazandı. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Satışların ilk ayından itibaren Nike, Michael Jordan'ın başlı başına bir marka olduğunu fark etti. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Jordan dünyanın dört bir yanındaki insanları ayakkabıları için çıldırtan kültürel bir fenomen haline geldi. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Bugün, unutulmaz yıldız 'Air Jordan' markası altında her 5 saatte bir Nike'a 3 milyon dolar kazandırıyor. 
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Jordan ise iş ortağından günde 410 bin dolar ödeme alıyor. Forbes'a göre Michael Jordan 2021 yılında 150 milyon dolar kazandı.
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Michael Jordan, satılan her Jordan Markası ürününden yüzde 5 kazanırken Nike, her gün satışlarından toplam 15 milyon dolar kasasına koyuyor.
  • Michael Jordan her 5 saatte 3 milyon Dolar kazandırıyor

    Jordan, 2003’te potalara veda ederek 40 yaşında emekli olmuştu.

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