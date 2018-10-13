Michael Kasırgası, ABD üssünü yerle bir etti!

ABD'de Florida, Kuzey Carolina ve Virgina eyaletlerini vuran Michael Kasırgası'nda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Son 100 yılın en kuvvetli kasırgası olarak gösterilen kasırga son olarak tropik fırtınaya dönüştü. Kasırganın ülkeye maliyetinin 4.5 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Kasırgadan payını alan yerlerden biri de Florida'nın kuzey batısında yer alan Tyndall Hava Üssü oldu. Üste yer alan birçok yapının kasırgadan dolayı zarar gördüğü belirtilirken, 3600 personele üsse dönmeme talimatı verildi.

Üsteki uçuş hattı, pist ve neredeyse her binanın tamamen yok olduğu belirtildi.

Albay Brian Laidlaw tarafından üs personeline yönelik yapılan açıklamada, "Güvenliğinizi garanti altına alana kadar sizi ve ailenizi geri çağırmayacağız. Bunun ne kadar süreceğini şu an söyleyemiyorum fakat üzerinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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